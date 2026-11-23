Почему важно подать заявление до 30 ноября

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, граждане, которые обратятся за назначением жилищной субсидии в течение октября или ноября 2026 года, могут получить ее с начала отопительного сезона.

Для этого необходимо, чтобы право на государственную помощь возникло не позднее 1 октября. Если подать заявление начиная с 1 декабря, субсидию по общему правилу назначат с месяца обращения. Поэтому тем, кто нуждается в помощи и еще не подал документы, стоит сделать это до конца ноября.

Важно также правильно указать период назначения выплаты. Если заявитель в ноябре самостоятельно выберет получение субсидии именно с этого месяца, ее не начислят за октябрь.

Кому необходимо подавать новое заявление

Для большинства украинцев, которые уже получают жилищную субсидию, перерасчет на отопительный сезон происходит автоматически.

В то же время, согласно разъяснению ПФУ относительно отопительного сезона 2026-2027 годов, обратиться с заявлением и декларацией необходимо, в частности, если:

человек оформляет субсидию впервые;

в неотопительный период ему отказали в помощи;

изменился состав домохозяйства или обстоятельства, влияющие на назначение выплаты;

жилье арендуют и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги;

внутренне перемещенные лица оформляют помощь по фактическому месту проживания;

фактическое количество жильцов отличается от количества зарегистрированных лиц.

Если субсидия уже назначена и никаких изменений в домохозяйстве не произошло, повторно подавать документы обычно не нужно.

Как оформить субсидию на отопление

Подать заявление и декларацию можно несколькими способами:

Онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Через мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Лично в сервисном центре ПФУ.

По почте на адрес территориального органа Пенсионного фонда.

Через ЦНАП или уполномоченных представителей территориальных общин.

Через портал "Дія".

При оформлении необходимо указать сведения о домохозяйстве, доходах и жилищно-коммунальных услугах. В определенных случаях могут понадобиться дополнительные документы.

Как рассчитывают субсидию за октябрь

Хотя отопительный период для назначения жилищной субсидии начинается 1 октября, расходы на отопление за этот месяц учитывают только за 16 дней - с 16 по 31 октября.

Это правило распространяется на централизованное, газовое и электрическое отопление независимо от фактической даты начала подачи тепла.

Размер помощи определяют индивидуально, учитывая доходы семьи, состав домохозяйства и расходы на коммунальные услуги.

Проверить назначенную сумму можно в личном кабинете на портале ПФУ в разделе "Моя субсидия".