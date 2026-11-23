Субсидия на отопление с 1 октября: кому нужно подать заявление до 30 ноября
Украинцы, планирующие оформить субсидию на отопительный сезон 2026-2027 годов, должны учесть важный срок. Если подать документы до 30 ноября включительно, помощь может быть назначена с 1 октября, а не с месяца обращения.
Кому нужно подать заявление на субсидию до 30 ноября, чтобы получить выплаты с начала отопительного сезона, пишет Styler.
Почему важно подать заявление до 30 ноября
Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, граждане, которые обратятся за назначением жилищной субсидии в течение октября или ноября 2026 года, могут получить ее с начала отопительного сезона.
Для этого необходимо, чтобы право на государственную помощь возникло не позднее 1 октября. Если подать заявление начиная с 1 декабря, субсидию по общему правилу назначат с месяца обращения. Поэтому тем, кто нуждается в помощи и еще не подал документы, стоит сделать это до конца ноября.
Важно также правильно указать период назначения выплаты. Если заявитель в ноябре самостоятельно выберет получение субсидии именно с этого месяца, ее не начислят за октябрь.
Кому необходимо подавать новое заявление
Для большинства украинцев, которые уже получают жилищную субсидию, перерасчет на отопительный сезон происходит автоматически.
В то же время, согласно разъяснению ПФУ относительно отопительного сезона 2026-2027 годов, обратиться с заявлением и декларацией необходимо, в частности, если:
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человек оформляет субсидию впервые;
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в неотопительный период ему отказали в помощи;
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изменился состав домохозяйства или обстоятельства, влияющие на назначение выплаты;
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жилье арендуют и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги;
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внутренне перемещенные лица оформляют помощь по фактическому месту проживания;
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фактическое количество жильцов отличается от количества зарегистрированных лиц.
Если субсидия уже назначена и никаких изменений в домохозяйстве не произошло, повторно подавать документы обычно не нужно.
Как оформить субсидию на отопление
Подать заявление и декларацию можно несколькими способами:
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Онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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Через мобильное приложение "Пенсионный фонд".
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Лично в сервисном центре ПФУ.
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По почте на адрес территориального органа Пенсионного фонда.
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Через ЦНАП или уполномоченных представителей территориальных общин.
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Через портал "Дія".
При оформлении необходимо указать сведения о домохозяйстве, доходах и жилищно-коммунальных услугах. В определенных случаях могут понадобиться дополнительные документы.
Как рассчитывают субсидию за октябрь
Хотя отопительный период для назначения жилищной субсидии начинается 1 октября, расходы на отопление за этот месяц учитывают только за 16 дней - с 16 по 31 октября.
Это правило распространяется на централизованное, газовое и электрическое отопление независимо от фактической даты начала подачи тепла.
Размер помощи определяют индивидуально, учитывая доходы семьи, состав домохозяйства и расходы на коммунальные услуги.
Проверить назначенную сумму можно в личном кабинете на портале ПФУ в разделе "Моя субсидия".
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