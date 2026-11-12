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Полезное 12 ноября 2026, 06:14

Истекает срок действия загранпаспорта: что делать украинцам за границей

Украинцы могут оформить новый паспорт за границей, но следует заранее проверить документы, правила записи и сроки изготовления
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Как заменить документ за границей в 2026 году (фото: Styler)
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Если срок действия загранпаспорта подходит к концу или уже истек, украинцы могут оформить новый документ в стране своего пребывания. Для этого доступны консульские учреждения и зарубежные подразделения ГП "Документ", но условия оформления, стоимость и сроки получения паспорта могут отличаться.

Где оформить паспорт в 2026 году, какие документы подготовить и что делать, если срок его действия уже истек, рассказывает Styler.

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