Истекает срок действия загранпаспорта: что делать украинцам за границей

Если срок действия загранпаспорта подходит к концу или уже истек, украинцы могут оформить новый документ в стране своего пребывания. Для этого доступны консульские учреждения и зарубежные подразделения ГП "Документ", но условия оформления, стоимость и сроки получения паспорта могут отличаться.