Закінчується термін дії закордонного паспорта: що робити українцям за кордоном

Коли потрібно міняти закордонний паспорт

Закордонний паспорт громадянина України має обмежений строк дії. Для дітей віком до 16 років його оформлюють на чотири роки, а для осіб від 16 років - на десять років. Після завершення цього строку документ підлягає обміну.

Обмін документа також передбачений, якщо:

У паспорті закінчилися вільні сторінки

Документ пошкоджений і непридатний для використання

У персональних даних виявили помилку

Змінилися відомості, внесені до паспорта, наприклад прізвище

Де українцям оформити новий паспорт за кордоном

У 2026 році для громадян України доступні два основні варіанти.

Перший - звернутися до посольства або консульства України.

Закордонні дипломатичні установи приймають заяви на оформлення паспортів. Зазвичай для цього потрібен попередній запис через систему електронної черги, порядок роботи якої варто перевіряти на офіційному сайті відповідної установи.

Другий - скористатися послугами ДП "Документ".

За кордоном працюють центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс", які приймають документи для оформлення українських паспортів.

Закордонні підрозділи ДП "Документ" працюють у Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Іспанії, Італії та Великій Британії.

Актуальний перелік країн, адреси центрів і доступні послуги можна перевірити на офіційному сайті ДП "Документ".

Які документи потрібні для заміни паспорта

Для оформлення нового закордонного паспорта у зв'язку із завершенням строку дії зазвичай необхідно підготувати:

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство

Закордонний паспорт, який підлягає обміну

Документ, що підтверджує законне перебування або проживання за кордоном, якщо він потрібен для звернення до консульства

Підтвердження сплати консульського збору або відповідних платежів

Документи про зміну персональних даних, якщо вони змінювалися

Заяву-анкету формує працівник установи під час оформлення. Під час подання документів заявник перевіряє правильність персональних даних, зокрема написання імені та прізвища латиницею.

Для біометричного паспорта також передбачено фотографування та зняття відбитків пальців відповідно до віку заявника.

Звичайні паперові фотографії дорослим заявникам переважно не потрібні. Винятки передбачені для окремих випадків, наприклад оформлення документів людині, яка через стан здоров'я не може самостійно пересуватися.

Точний перелік документів варто уточнити перед візитом, особливо якщо заявник змінив прізвище, втратив попередній паспорт або оформлює документ дитині.

Скільки часу виготовляють закордонний паспорт

Строк оформлення залежить від того, де саме подано заяву.За інформацією Міністерства закордонних справ України, під час звернення до закордонної дипломатичної установи виготовлення паспорта може тривати до трьох місяців.

Крім цього, потрібно враховувати час доставлення готового документа з України до країни перебування.

МЗС повідомляє про можливість скористатися окремими логістичними послугами для швидшого доставлення вже виготовленого паспорта до дипломатичної установи.

У центрах ДП "Документ" строки залежать від процедури виготовлення та міжнародної доставки. Тому перед поданням заяви варто уточнити орієнтовну дату отримання безпосередньо в обраному центрі.

Скільки коштує оформлення паспорта за кордоном

Єдиної ціни для всіх країн немає. У консульстві за оформлення документа сплачують консульський збір. Його розмір залежить від тарифів конкретної дипломатичної установи та можливих пільг.

У закордонних центрах ДП "Документ" вартість складається з платежів за оформлення паспорта та послуг сервісного центру. Також можуть застосовуватися додаткові платежі відповідно до умов надання послуги.

Тому перед записом потрібно перевірити актуальну суму на офіційному сайті обраної установи.

Чи можна продовжити старий паспорт замість оформлення нового

Під час воєнного стану в Україні діє спеціальна процедура продовження строку дії закордонних паспортів. Але вона призначена для виняткових обставин і не є повноцінною заміною оформлення нового біометричного документа.

За роз'ясненням Державної міграційної служби, продовження можливе, якщо у відповідної установи немає технічної можливості оформити новий паспорт або виникла нагальна потреба в терміновій поїздці з визначених законодавством причин. У таких випадках строк дії документа може бути продовжений на п'ять років із дати подання заяви.

Але МЗС попереджає, що іноземні держави, авіакомпанії та консульські установи можуть не приймати паспорти з продовженим строком дії.

Як записатися на оформлення паспорта через консульство

Для звернення до українського консульства потрібно скористатися системою електронної черги МЗС.

Запис здійснюється через портал "е-Консул". Для підтвердження особи можна використовувати Дія.Підпис, BankID НБУ або електронний підпис.

Порядок дій:

Перейдіть на сторінку електронної черги МЗС. Авторизуйтеся одним із доступних способів. Оберіть країну, дипломатичну установу та паспортну послугу. Перевірте доступні дати прийому. Підтвердьте запис і підготуйте документи до візиту.

Якщо вільного часу немає, можна скористатися чергою очікування. Коли з'явиться відповідне місце, система надішле повідомлення на електронну пошту.

Що потрібно знати чоловікам віком від 18 до 60 років

Для чоловіків цієї вікової категорії передбачені додаткові вимоги, пов'язані з перевіркою військово-облікових даних.

За роз'ясненням системи безоплатної правничої допомоги, чоловіки можуть звертатися до закордонних підрозділів ДП "Документ" без фізичного пред'явлення військово-облікового документа. Працівники перевіряють його дійсність через державний реєстр.

Якщо документ недійсний, в оформленні паспорта можуть відмовити. Якщо відомості про людину відсутні в реєстрі, передбачена процедура внесення необхідної інформації.

Ці правила стосуються оформлення документів через ДП "Документ". Перед зверненням до консульства потрібно окремо перевірити актуальні вимоги до військово-облікових документів та можливість отримання відповідної послуги.

Чи можна мати два закордонні паспорти одночасно

Українське законодавство дозволяє громадянам мати два чинні закордонні паспорти одночасно. Це означає, що під час оформлення нового документа не обов'язково здавати попередній, якщо термін його дії ще не закінчився.

Як пояснює Державна міграційна служба України, громадянин може залишити старий паспорт як другий чинний документ.

Але є важливі обмеження:

Не більше двох паспортів. Громадянин України не може одночасно мати три чинні закордонні паспорти.

Закінчення терміну дії. Якщо старий паспорт уже прострочений, він не може залишатися чинним після оформлення нового.

Зміна прізвища. Якщо персональні дані змінилися, попередній паспорт підлягає анулюванню.

Збереження старого документа. Якщо в анульованому паспорті є чинна віза або він потрібен для оформлення дозволу на проживання за кордоном, його можуть повернути власнику за письмовою заявою.

За роз'ясненням Міністерства внутрішніх справ України, анульований паспорт із візою можна залишити на руках, але використовувати його як самостійний чинний документ для перетину кордону не можна.

Тому під час подання заяви на новий паспорт варто одразу повідомити працівника установи, якщо ви хочете зберегти попередній документ.