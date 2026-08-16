Не оставляйте крупы в пачках: простой способ защитить их от жучков
Крупы могут длительно храниться дома, если правильно подготовить их. Есть простой домашний способ, который поможет предотвратить появление жучков и пищевой моли.
Styler со ссылкой на видео в Instagram блогерши Даши Евтух рассказывает, как сделать запасы на зиму и не беспокоиться за них.
Как подготовить крупы
Для длительного хранения рис, гречку и другие крупы советуют сначала дополнительно обработать холодом или теплом.
Один из способов - положить крупу в морозилку на 2-3 часа, а можно оставить ее там и на ночь. После этого крупу нужно достать и дать ей полностью разморозиться и хорошо просохнуть.
В качестве альтернативы можно просушить крупу в духовке. Важно после этого ее полностью охладить перед пересыпанием в банку.
Во что пересыпать крупу
После подготовки крупу следует пересыпать в чистую и сухую стеклянную банку.
Для дополнительной защиты можно положить внутрь 1-2 лавровых листа. После этого банку плотно закрывают крышкой.
Именно герметичная тара важна для длительного хранения: она защищает крупу от влаги, посторонних запахов и насекомых, которые могут попасть в продукт.
Почему крупы лучше не оставлять надолго в открытых пачках
Если купить много круп и просто оставить их в обычных упаковках, со временем у них могут появиться пищевые жучки или моль. В таком случае зараженную крупу придется выбросить.
Поэтому для домашних запасов лучше использовать сухие герметичные емкости, особенно если крупа будет храниться длительное время.
Сколько круп стоит запасать
В то же время делать большие запасы продуктов без надобности не стоит. Достаточно постепенно покупать небольшое количество круп - например, по одной-две пачки.
Такой подход позволяет поддерживать домашний запас без лишних затрат и риска, что продукты зависят или испортятся.
Не стоит скупать крупы массово из-за страха дефицита или подорожания. Лучше пополнять запасы постепенно - без паники, ориентируясь на собственные нужды.
А вы пробовали так хранить крупу? Перешлите лайфхак подруге.
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