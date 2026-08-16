Не оставляйте крупы в пачках: простой способ защитить их от жучков

Как подготовить крупы

Для длительного хранения рис, гречку и другие крупы советуют сначала дополнительно обработать холодом или теплом.

Один из способов - положить крупу в морозилку на 2-3 часа, а можно оставить ее там и на ночь. После этого крупу нужно достать и дать ей полностью разморозиться и хорошо просохнуть.

В качестве альтернативы можно просушить крупу в духовке. Важно после этого ее полностью охладить перед пересыпанием в банку.

Во что пересыпать крупу

После подготовки крупу следует пересыпать в чистую и сухую стеклянную банку.

Для дополнительной защиты можно положить внутрь 1-2 лавровых листа. После этого банку плотно закрывают крышкой.

Именно герметичная тара важна для длительного хранения: она защищает крупу от влаги, посторонних запахов и насекомых, которые могут попасть в продукт.

Почему крупы лучше не оставлять надолго в открытых пачках

Если купить много круп и просто оставить их в обычных упаковках, со временем у них могут появиться пищевые жучки или моль. В таком случае зараженную крупу придется выбросить.

Поэтому для домашних запасов лучше использовать сухие герметичные емкости, особенно если крупа будет храниться длительное время.

Сколько круп стоит запасать

В то же время делать большие запасы продуктов без надобности не стоит. Достаточно постепенно покупать небольшое количество круп - например, по одной-две пачки.

Такой подход позволяет поддерживать домашний запас без лишних затрат и риска, что продукты зависят или испортятся.

Не стоит скупать крупы массово из-за страха дефицита или подорожания. Лучше пополнять запасы постепенно - без паники, ориентируясь на собственные нужды.

А вы пробовали так хранить крупу? Перешлите лайфхак подруге.