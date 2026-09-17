Зеленые помидоры могут дозреть дома: где держать, чем накрыть и когда они покраснеют

Какие зеленые помидоры следует забирать с грядки

Для дозаривания подходят здоровые, полностью сформированные плоды, уже достигшие нормального для своего сорта размера. Не следует оставлять на дозаривание помидоры с гнилью, трещинами или сильными повреждениями.

Если плод уже начинает светлеть, а его зеленый цвет становится менее насыщенным, у него больше шансов нормально созреть после сбора. University of Minnesota Extension отмечает, что полностью сформированные зеленые помидоры могут успешно созревать в помещении, тогда как совсем незрелые плоды часто не приобретают хороший вкус.

Забирать помидоры следует до того, как их повредит мороз. Низкие температуры могут повлиять на дальнейшее созревание плодов. Utah State University Extension также рекомендует перед сильными заморозками снимать зрелые зеленые или немного розовые помидоры и переносить их в помещение.

Где держать зеленые помидоры

Самый простой вариант - разложить их в один слой в сухом помещении. Помидоры не должны лежать плотно друг на друге, ведь так легче вовремя заметить плод, который начал портиться.

Для дозаривания не требуется прямого солнечного света. Гораздо важнее, чтобы в помещении было достаточно тепло. Свет не необходим для созревания - теплая комнатная температура важнее. Помидоры советуют разлагать в один слой так, чтобы они не касались друг друга, и регулярно проверять по мере созревания.

Для более быстрого созревания Utah State University Extension советует держать зеленые помидоры при температуре около 21°C. При температуре около 13°C процесс созревания может затянуться примерно месяц.

Чем накрыть помидоры, чтобы они быстрее покраснели

Один из способов дозаривания - положить зеленые помидоры в коробку и накрыть бумагой Такой метод помогает удерживать влагу и дает возможность сохранять плоды отдельными слоями. Специалисты рекомендуют именно такой вариант хранения зеленых помидоров.

Во время созревания томаты производят этилен - природный газ, участвующий в процессе созревания. Когда плод переходит к стадии изменения цвета, он уже способен продолжать созревание после сбора. О роли этилена в этом процессе в отдельности.

Поэтому для домашней дозарки не нужно выставлять помидоры на солнечный подоконник. Лучше создать стабильные условия и регулярно проверять плоды.

Через сколько дней помидоры покраснеют

Точного срока нет: скорость созревания зависит от сорта, температуры и стадии спелости плода к моменту сбора.

Поэтому одни помидоры могут начать менять цвет достаточно быстро, а другим понадобится больше времени. Чтобы урожай созревал постепенно, можно регулярно убирать уже покрасневшие плоды, оставляя зеленые созревать дальше.

Главное - не ставить зеленые помидоры в холодильник для дозаривания. Низкая температура не поможет им нормально созреть и может ухудшить вкус и текстуру плодов. Специалисты отмечают, что зрелые зеленые томаты нормально созревают в определенном теплом температурном диапазоне, в то время как слишком низкие температуры мешают нормальному процессу.

Если же часть помидоров осталась совсем маленькой, сильно повреждена или начала гнить, лучше не ждать от них полноценного созревания, а использовать плоды другим способом.