ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Хотіла взяти Донецьк: з'явилося невідоме інтерв'ю з Яною Червоною

STYLERВійна    17.04.2019 - 10:55
Хотіла взяти Донецьк: з'явилося невідоме інтерв'ю з Яною Червоною
Яна Червона загинула на Донбасі (колаж РБК-Україна)

Яна Червона підписала контракт з ВСУ у 2017 році

Яна Червона з позивним "Відьма" загинула на війні на Донбасі 2 квітня. У мережі з'явилося невідоме інтерв'ю відважної кулеметниці, яка загинула в результаті ворожого обстрілу позицій у Луганській області. Відео опублікував ресурс "Цензор.НЕТ"

Яна Червона розповідає, що для неї війна почалася з Харкова, з  Євромайдана і Автомайдана, в яких вона брала участь.

"Я розуміла, що просто просидіти перед телевізором і дивитися на все це, було нестерпно. У мене тоді були маленькі діти, з ними сидів тато, поки мама була на Майдані", - розповідає Яна.

З самого початку бойових дій на Донбасі Яна разом з іншими волонтерами брала участь у зборі допомоги для військових на передовій.

"У той час у військових на передовій не було навіть питної води... не було навіть взуття, ми купували кросівки. Це були добровольці, вони йшли в тому, в чому вийшли з дому", - говорить Яна Червона.

Рішення піти на передову Яна прийняла після того, як поїхала провідати бійців батальйону "Айдар", якому допомагала в якості волонтера близько двох з половиною років. А у вересні 2017 року підписала контракт з ВСУ.

Спочатку Яна хотіла стати оператором БМП, але одного разу випадково на позиції дівчина побачила кулемет, і це вирішило її долю. Зараз кулеметниця рветься в бій і мріє про те, щоб взяти Донецьк.

"Моя Україна почалася з Євромайдану. Мені соромно сказати, але раніше я не знала гімну. Коли починали співати на Євромайдані, я не могла співати з усіма", - розповідає Яна.

Яна Червона загинула на Донбасі - інтерв'ю з "Відьмою" (відео: YouTube/Цензор.НЕТ)

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі українські військові з полку "Азов" знищили техніку бойовиків, яка била по житловим об'єктам.

Як повідомлялося раніше, українські військові повернули частину нашої землі на Донбасі. Один з підрозділів армії зайняв великий шматок "сірої зони" і просунувся на кілометр вперед.

Людина-епоха: помер легендарний український дисидент ЗСУ знищили ворожий ВОП та відбили ДРГ: у окупантів значні втрати
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Донбаспреступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся