Хотела взять Донецк: появилось неизвестное интервью с Яной Червоной

Яна Червоная погибла на Донбассе (коллаж РБК-Украина)

Яна Червоная подписала контракт с ВСУ в 2017 году

Яна Червоная с позывным "Ведьма" погибла на войне на Донбассе 2 апреля. В сети появилось неизвестное интервью отважной пулеметчицы, которая погибла в результате вражеского обстрела позиций в Луганской области. Видео опубликовал ресурс "Цензор.НЕТ"

Яна Червоная рассказывает, что для нее война началась с Харькова, с Евромайдана и Автомайдана, в которых она участвовала.

"Я понимала, что просто просидеть перед телевизором и смотреть на все это, было невыносимо. У меня тогда были маленькие дети, с ними сидел папа, пока мама была на Майдане", - рассказывает Яна.

С самого начала боевых действий на Донбассе Яна вместе с другими волонтерами участвовала в сборе помощи для военных на передовой.

"В то время у военных на передовой не было даже питьевой воды... не было даже обуви, мы покупали кроссовки. Это были добровольцы, они шли в том, в чем вышли из дому", - говорит Яна Червоная.

Решение пойти на передовую Яна приняла после того, как поехала проведать бойцов батальона "Айдар", которому помогала в качестве волонтера около двух с половиной лет. А в сентябре 2017 года подписала контракт с ВСУ.

Сначала Яна хотела стать оператором БМП, но однажды случайно на позиции девушка увидела пулемет, и это решило ее судьбу. Сейчас пулеметчица рвется в бой и мечтает о том, чтобы взять Донецк.

"Моя Украина началась с Евромайдана. Мне стыдно сказать, но раньше я не знала гимна. Когда начинали петь на Евромайдане, я не могла петь со всеми", - рассказывает Яна.

Яна Червоная погибла на Донбассе - интервью с "Ведьмой" (видео: YouTube/Цензор.НЕТ)

Ранее мы сообщали, что на Донбассе украинские военные из полка "Азов" уничтожили технику боевиков, которая била по жилым объектам.

Как сообщалось ранее, украинские военные вернули часть нашей земли на Донбассе. Одно из подразделений армии заняло большой кусок "серой зоны" и продвинулось на километр вперед.