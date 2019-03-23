Почалася паніка: окупанти масово викрадають людей на Донбасі

Мешканці ОРДЛО масово зникають і їх місцезнаходження залишається невідомим. У соціальних мережах все частіше описуються подібні інциденти, про які розповідають самі налякані мешканці тимчасово окупованих територій на Донбасі.

Крайній аналогічний випадок стався у захопленій бойовиками "ДНР" Макіївці 14 березня. У пабліках повідомили про те, що 45-річний чоловік виїхав на автомобілі в центрі міста з території Червоного ринку, але вдома так і не з'явився.

Рідні та близькі зниклого чоловіка опублікували в мережі оголошення, в яких просять повідомити будь-яку інформацію про його місцезнаходження.

В мережі пишуть оголошення про зниклих людей (фото: "Типова Макіївка")

Машину чоловіки пізніше виявили в районі Ханженково.

Додамо, що за даними підконтрольного одного з ватажків угруповання "ДНР" Андрію Пургін пабліка "Донецький Абориген", на території ОРДЛО останнім часом безслідно зникли 8 осіб.

Зазначається, що всі зниклі займалися обміном валюти.

За інформацією відомого журналіста і блогера Дениса Казанського, "міняйл" бойовики перехоплюють по дорозі - і подальша їх доля невідома.

"У кожному випадку людина зникала, а її машину знаходили кинутою десь на околиці міста. Викрадення людей, кримінальний "бєспрєдєл" - реалії ОРДЛО. В офіційних ЗМІ "ДНР" про це не пишуть, звичайно", - йдеться у повідомленні на Twitter.

Фото: скрін twitter.com/den_kazansky

У коментарях до повідомлення користувачі мережі обурюються свавіллям на окупованих територіях Донбасу, але відзначають, що жителі ОРДЛО повинні бути до цього готові:

"Ну, хотіли справедливості... отримайте";

"Які міняли в щасливою "республіці"? Вони до СРСР хотіли"...

Як йдеться на ресурсі "Східний варіант", "міняйли-валютники" дійсно часто стають жертвами нападів та вимагання в ОРДЛО. І найчастіше такі випадки трапляються саме в Макіївці.

Як повідомлялося раніше, за даними Харківської правозахисної групи, з початку конфлікту на Донбасі у квітні 2014 року зникли або були викрадені до 4 тис. осіб.

Також ми писали про те, що нещодавно на Донбасі бойовики застрелили мирного жителя, який пас на полі стадо. Вбивці вирішили приховати цей злочин і закопали бездиханне тіло чоловіка в найближчій лісопосадці.

Нагадаємо, раніше на окупованому Донбасі бойовик застрелив місцевого жителя. Також повідомляється, що окупаційна адміністрація РФ намагається приховати інформацію про даний інцидент.