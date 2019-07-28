Скасування блокади, введення гривні та переговори з Києвом: злито інсайд з ОРДЛО

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Після виборів до Ради в ОРДЛО готуються до деяких нововведень

Після проведення президентських і парламентських виборів в Україні на окупованих територіях на Донбасі активно обговорюється теми війни, політики і економіки, а також готується "грунт" для низки змін. Відомий блогер під ніком "Фашик Донецький" поділився інсайдерською інформацією про настрої та очікування в ОРДЛО.

Щосили обговорюється можливе зняття блокади з окупованих територій, у тому числі на "віджатих" бойовиками підприємствах. Зазначається, що на деяких заводах вже розповідають про нібито наявні домовленості з новою українською владою.

Мова йде про продаж вугілля та металу. Очікуваний час скасування блокади - осінь або початок зими.

При цьому блогер акцентує увагу на тому, що зараз це лише чутки, і документальних підтверджень в даний час немає. При цьому він висловлює особисті сумніви, що президент Володимир Зеленський зважитися піти на такі кроки і "плюнути на розпечену сковороду".

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Із посиланням на джерело в так званих "вищих ешелонах влади "ДНР"" блогер каже про введення в обіг в ОРДЛО гривні з осені.

"Подивимося, одним словом. Я особисто поки в це не вірю. Хоча... Якщо Москва скаже ваті одягнути шаровари і вивчити українську, то це буде зроблено. З цією проблемою вата впорається на відмінно, тому не бачу проблем гривню назад ввести в грошовий обіг", - написав він.

Також обговорюється питання прямих переговорів влади України з маріонетковими псевдореспублікамі, що РФ безуспішно намагається змусити зробити Київ вже роками.

"За словами джерела з лав "МГБ "ДНР"", на нову владу будуть тиснути так, що, цитую "клоун плакатиме 25 годин на добу". Чи витримає нова влада іспит великої політики? Подивимося. Не впевнений, що команда нового президента вирішиться бути співучасником скасування санкцій з РФ. Спостерігаємо", - йдеться в публікації.

Згідно з інсайдерською інформацією від "Міноборони "ДНР"", наступати окупанти не планують. Серед причин називається недокомплект живої сили у бойовиків, поганий стан техніки, відсутність мотивації тощо.

"Теоретично, щоб провести операцію за типом як із Дебальцевим, коллаборантам потрібно покласти приблизно 15 тисяч "тушок". Але! Є проблема в логістиці: захопити умовний Бахмут вони можуть, а от з утриманням проблема - логістика з боєприпасами не потягне, а ЗСУ, коли побачать шляхи логістики боєприпасів, просто переб'ють каравани і залишать штурмовиків помирати без бк. У підсумку вийде як із Мар'їнкою: до**ра трупів і абсолютна демотивація серед особового складу колаборантів", - розповів блогер.

Також він зазначив вкрай низький моральний стан бойовиків, що пов'язано з накроманією, алкоголізмом і внутрішніми розбірками зі стріляниною.

Фото: скрін: fashikdonetsk.com

Говорячи про дії української армії та "отвєткі" на обстріли, блогер наголосив на дотриманні Мінських домовленостей.

"Снайпера мажуть, артилерія мовчить тощо Зрада, одним словом. Але ось бобри... Бобри, с*ка, кровожерливі: ці валять при першій можливості так, що орки х**ють: то снаряд у бліндаж прилетить, то з 700-800 метрів між очей бобер потрапить ватному придурку, то ще якусь капость зроблять. Коротше, бобровий тероризм процвітає. Слава бобрам, одним словом", - описав він ситуацію.

Багато серед місцевого населення на окупованих територіях налаштовані поїхати у РФ на заробітки, віддаючи перевагу заробітку в 30 тисяч російських рублів бойовим діям за 20-22 тисячі. У цьому контексті посилюється тенденція до самоволку, адже коллаборантам з досвідом ведення бойових дій отримати звільнення проблематично, бо немає заміни.

Блогер також розповів про падіння авторитету Пушиліна в ОРДО.

Ватажок "ДНРівців" потрапив під особливо запеклу критику після заборони проведення "мітингу" зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна, а перед тим провели "мітинг" зі зверненням до Зеленського - через це Пушиліна "взагалі вважають зрадником навіть у колах "уряду "ДНР"".

Як повідомлялося, нещодавно в інтернеті опублікували дані російських кадрових військових на Донбасі на окупованих територіях, які воюють проти України. У списку 56 так званих "їхтамнєтів", які повинні зацікавити Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Також ми пислали про те, що раніше в мережу злили особисті дані бойовиків з терористичного угруповання "ДНР", які зрадили Україну і примкнули до бандформування на Донбасі. Всього в списках 73 "спецназівця" бойовиків.