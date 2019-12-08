В Росії зробили гучну заяву про Крим і Донецьк перед нормандською зустріччю

У Росії з'явилася заява про те, що нинішні українські землі – Донецька та Луганська області, а також Кримський півострів у 90-х роках повинні були стати частиною РФ. Про це розповів глава єльцинської президентської адміністрації Сергій Філатов, який обурив мережу непідтвердженою заявою про те, що делегації з Донецька, Луганська і Криму в 1991 році просили визнати їх Росією, однак у Москви "не було часу на переговори з Києвом".Про це пише видання "Погляд".

В інтерв'ю виданню Сергій Філатов заявив, що в Україні в той час сильно розвивався націоналізм.

"Звичайно, це споконвіку наші землі були, просто їх віддали Києву. Вони розуміли, що перебувають у нерівних умовах з українцями, в Україні дуже сильно розвивався націоналізм. Війна досі йде з приводу цих областей і не тільки. Тепер ось заговорили про те, що ми заберемо і інші області до себе в Росію", — заявив Філатов.

Також він стверджує, що Борис Єльцин відмовився від цієї ідеї. На той момент для влади було головним питання: "як би Росії вижити взагалі" і часу на переговори не було.

"Перед початком гайдаровських реформ хліба не було у багатьох областях. На кілька днів залишалося борошна, і залишилося від СРСР 120 млрд доларів боргів. Було про що думати — про Україну в той момент, або все-таки про себе, про своїх людей?", — сказав Філатов.

Як заявляє Філатов, коли постало питання про передачу ядерної зброї Росії як правонаступниці СРСР, проти виступив колишній радянський генерал, який став міністром оборони України Костянтин Морозов. Ця проблема теж була визнана першочерговою.

Нагадаємо, що раніше у МЗС України назвали маніпуляцією Кремля пропозицію визнати анексію Криму.