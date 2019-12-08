В России сделали громкое заявление о Крыме и Донецке перед нормандской встречей

В России появилось заявление о том, что нынешние украинские земли – Донецкая и Луганская область, а также Крымский полуостров в 90-х годах должны были стать частью РФ. Об этом рассказал глава ельцинской президентской администрации Сергей Филатов, который возмутил сеть неподтвержденным заявлением о том, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма в 1991 году просили признать их Россией, однако у Москвы "не было времени на переговоры с Киевом". Об этом пишет издание "Взгляд".

В интервью изданию Сергей Филатов заявил, что в Украине в то время сильно развивался национализм.

"Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, в Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию", — заявил Филатов.

Также он утверждает, что Борис Ельцин отказался от этой идеи. На тот момент для власти был главным вопрос: "как бы России выжить вообще" и времени на переговоры не было.

"Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях. На несколько дней оставалось муки, и осталось от СССР 120 млрд долларов долгов. О чем было думать — об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?", — сказал Филатов.

Как заявляет Филатов, когда встал вопрос о передаче ядерного оружия России как правопреемнице СССР, против выступил бывший советский генерал, ставший "министром обороны" Украины — Константин Морозов. Эта проблема тоже была признана первоочередной.

Напомним, что ранее в МИД Украины назвали манипуляцией Кремля предложение признать аннексию Крыма.