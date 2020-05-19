Українські бійці на Донбасі послали бойовикам потужну відповідь: яскраве відео

Війна на Донбасі продовжується і кожен день бойовики обстрілюють позиції наших військових з новою силою, незважаючи на мирні домовленості про припинення вогню. Цього разу українські бійці завдали удару у відповідь по позиціях ворога і знищили вантажівку терористів і загарбників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц").

Він повідомив, що у бойовиків постійно з'являються боєприпаси, які їм підвозять.

"Любителі "руського міра" знову почали дуже часто обстрілювати як передові, так і тилові позиції українських військових. Було зрозуміло, що у них з'явилися боєприпаси. Але хто і як їх підвозить - не зрозуміло", - пише він.

Наші бійці з допомогою розвідки виявили, де знаходиться військова вантажівка "Урал". Саме на цьому автомобілі терористам підвозили зброю.

"І в один з весняних днів, коли ворог почав обстріл наших позицій, полетіла в нього "отвєточка", - написав Анатолій.

На Донбасі українські бійці відповіли ворогам (YouTube)

Як ми раніше писали, у мережі показали цинізм бойовиків "ДНР. Вони прикриваються від українських військових мирним населенням і обстрілюють наших бійців з боку будинків звичайних жителів.