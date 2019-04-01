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Приносить біль: Вакарчук різко відреагував на лідерство Зеленського


Вибори 2019 засмутили Святослава Вакарчука

Вибори президента України, які відбулися 31 березня, засмутили Святослава Вакарчука. Лідер "Океану Ельзи" неоднозначно відреагував на попередні результати голосування.

Музикант і громадський діяч опублікував на своїй Facebook-сторінці уривок зі своєї пісні "Еверест", в якій є такі слова, як "біль", "дощ" і "хмари". Таким чином Вакарчук натякнув на те, що його засмутило лідерство Володимира Зеленського, який за підрахунками 50% голосів набрав 30,20%.

"Шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль.
Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль.
І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест.
Ми продовжуєм іти на власний Еверест".

"Знаю - разом зможемо подолати будь-яку вершину!" - написав Вакарчук під уривком пісні.

Вибори 2019 - Вакарчук відреагував на лідерство Зеленського (скрін: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/)

Раніше ми писали про те, що потрібно пам'ятати виборцям, які будуть голосувати не за місцем реєстрації напередодні другого туру виборів.

Вибори 2019 - Вакарчук відреагував на лідерство Зеленського (відео: YouTube/Океан Ельзи)

Тим часом в громадянській мережі "ОПОРА" розповіли про порушення, зафіксовані під час голосування на виборчих дільницях. Так, найпоширенішим порушенням стало розголошення таємниці голосування на виборах.

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