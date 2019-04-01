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Приносить біль: Вакарчук резко отреагировал на лидерство Зеленского


Выборы 2019 расстроили Святослава Вакарчука

Выборы президента Украины, которые состоялись 31 марта, расстроили Святослава Вакарчука. Лидер "Океана Ельзи" неоднозначно отреагировал на предварительные результаты голосования.

Музыкант и общественный деятель опубликовал на своей Facebook-странице отрывок из своей песни "Эверест", в которой есть такие слова, как "боль", "дождь" и "тучи". Таким образом Вакарчук намекнул на то, что его расстроило лидерство Владимира Зеленского, который по подсчетам 50% голосов набрал 30,20%.

"Шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль.
Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль.
І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест.
Ми продовжуєм іти на власний Еверест".

"Знаю - вместе сможем преодолеть любую вершину!" - написал Вакарчук под отрывком из песни.

Выборы 2019 - Вакарчук отреагировал на лидерство Зеленского (скрин: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/)

Ранее мы писали о том, что нужно помнить избирателям, которые будут голосовать не по месту регистрации в преддверии второго тура выборов.

Выборы 2019 - Вакарчук отреагировал на лидерство Зеленского (видео: YouTube/Океан Ельзи)

Тем временем в гражданской сети "ОПОРА" рассказали о нарушениях, зафиксированных во время голосования на избирательных участках. Так, самым распространенным нарушением стало разглашение тайны голосования на выборах.

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