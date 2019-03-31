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Не сказав головного: Притула зробив важливу заяву про вибори 2019

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 09:38
Не сказав головного: Притула зробив важливу заяву про вибори 2019
Фото: РБК-Україна

Притула попросив серйозніше поставитися до виборів 2019

Сергій Притула зробив важливу заяву відносно виборів 2019. Він закликає українців не бути байдужими і прийти на виборчі дільниці, щоб віддати голос за одного з кандидатів. Про це заявив ведучий в ніч на 31 березня.

Своє відеозвернення до українців Притула записував буквально лежачи в ліжку, перше, що він сказав, було: "Вже лягав спати, бо завтра ж на гастролі, але згадав, що не сказав вам головного".

Відео: (facebook.com/serhiyprytula)

"Друзі, а давайте завтра всі дружно прийдемо на дільниці та проголосуємо. Просила мама, просив тато, і я прошу - прийдіть на виборчі дільниці на перший тур президентських виборів і віддайте свій голос".

Також Притула відзначив, що вибір повинен зробити кожен сам для себе. "Я не буду вам говорити, за кого. Ви розумні і дорослі люди. І самі все знаєте. І зробите правильний вибір. Спасибі за увагу і до зустрічі на виборчій дільниці", - підсумував шоумен.

Нагадаємо, що Притула розповів про вигнання Варнави з України. Їй заборонили тут працювати, оскільки вона виступала в захопленому РФ українському півострові разом зі своїми колегами по Comedy Woman.

Також Притула зворушив українців спогадом про Майдан. Телеведучий написав, що після розстрілів Героїв Небесної Сотні на Майдані він зв'язався з американським бізнесменом українського походження, який дав Сергію 30 тисяч доларів.

До речі, нещодавно Сергія Притулу змушували вибачатися за невдалий жарт щодо зовнішнього вигляду учасника нацвідбору на Євробачення 2019.

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