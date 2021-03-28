Акаунти скандальної 8-річної моделі та 13-річного блогера видалили

Акаунти 8-річної Мілани Маханець та 13-річного Паші Пай видалили з Instagram після скандальних фотографій , на яких двоє дітей обіймалися, цілувалися і говорили, що вони зустрічаються.

Ще днями їх акаунти працювали, але тепер з'явився запис, що їх сторінки недоступні.

Незрозуміло, хто видалив акаунти дітей, вони самі, їх батьки, або ж модератори Instagram.

Раніше акаунти Мілани Маханець і Паші Пай заблокували в соціальній мережі LIKEE. Це сталося через скандальний контент, який наробив чимало шуму не тільки в Україні, але й за межами країни.

Тоді уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба говорив, що соціальні мережі мають свідомо ставиться до контенту, який у них поширюється. Особливо це стосується контенту, в якому беруть участь діти.

Нагадаємо, 8-річна Міла Маханець поскаржилася на соціальні служби, які її турбують. Дівчинка зізналася, що співробітники приходять до них додому і не дозволяють спати в одному ліжку з мамою. До того ж батьки 13-річного Паші забороняють їм більше бачитися.

"Де були соціальні служби, коли я в п'ять років спала з мамою на підлозі і у нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше... Забирати у мене улюблених людей - це не допомога", - обурилася 8-річна Мілана.