Аккаунты скандальной 8-летней модели и 13-летнего блогера удалили

Аккаунты 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пай удалили из Instagram после скандальных фотографий , на которых двое детей обнимались, целовались и говорили, что они встречаются.

Еще на днях их аккаунты работали, но теперь появилась запись, что их страницы недоступны.

Непонятно, кто удалил аккаунты детей, они сами, их родители, или же модераторы Instagram.

Ранее аккаунты Миланы Маханец и Паши Пай заблокировали в социальной сети LIKEE. Это произошло из-за скандального контента, который наделал немало шума не только в Украине, но и за пределами страны.

Тогда уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба говорил, что социальные сети должны сознательно относится к контенту, который в них распространяется. Особенно это касается контента, в котором принимают участие дети.

Напомним, 8-летняя Мила Маханец пожаловалась на социальные службы, которые ее беспокоят. Девочка призналась, что сотрудники приходят к ним домой и не разрешают спать в одной постели с мамой. К тому же родители 13-летнего Паши запрещают им больше видеться.

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей - это не помощь", - возмутилась 8-летняя Милана.