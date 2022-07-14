Експерти розповіли, чим кавун небезпечний для організму: названо невідомі причини

Літо і початок осені - сезон найсмачніших кавунів, які багатьма сприймаються як джерела здоров’я. Однак такий фрукт має серйозну небезпеку для організму.

Що може статися

Діарея та проблеми із травленням

Як відомо, кавун вважається чудовим джерелом води, а також він багатий на харчові волокна. Однак, якщо вживати його у занадто великій кількості, то це може викликати серйозні проблеми з травленням, такі як діарея, здуття живота, метеоризм, гази та проблеми зі шлунком.

Підвищення рівня цукру в крові

Фахівці кажуть, що існує висока ймовірність того, що надмірне вживання кавуна може підвищити рівень цукру в крові. Кавун - корисний фрукт, але він має високий глікемічний індекс (72), тому має властивості підвищувати показник глюкози в крові.

Отруєння

Водна інтоксикація або надмірна гідратація також є шкідливими для організму.

Це трапляється, коли в тілі накопичується надмірна кількість води, що може призвести до серйозної втрати вмісту натрію.

Запалення печінки

Печінка може постраждати, якщо людина з’їсть занадто багато кавуна. За словами експертів, люди, які регулярно вживають велику кількість алкоголю, ніколи не повинні налягати на кавун, адже високий рівень лікопіну може негативно реагувати на алкоголь, що спричиняє серйозне запалення печінки.

Надлишок калію

Кавун є джерелом калію - життєво важливої ​​поживної речовини. Вживання кавуна допомагає людині отримувати багато калію, але його надлишок може призвести до серцево-судинних проблем, таких як небезпечна для життя аритмія і т.д.

Кому не можна їсти кавун

Деяким людям заборонено вживати кавуни, особливо тим, хто страждає на сечокам'яну хворобу, аденому передміхурової залози, розладами шлунково-кишкового тракту і коліти.

Також ті, хто недавно переніс хірургічне втручання - варто зменшити кількість порцій.

Окрім того, не рекомендовано давати кавун маленьким дітям, оскільки ягода може містити в собі високу кількість токсинів і нітратів, які несприятливо можуть позначитися на дитячому здоров'ї.