5 апреля - критический день. Что нельзя делать в субботу, чтобы избежать проблем

Прогноз астропогоды на 5 апреля

"Критический день смены фазы Луны. Нельзя проявлять эгоизм и негативные эмоции. Период раскаяния, очищения души и тела. Полезно обдумать свою жизнь, вспомнить прошлое. Легко реализуется накопленное за предыдущие семь дней. Хорошо подводить итоги и определять направления дальнейшего развития", - рассказала Соловьева.

"День способствует активностям, связанным с самопожертвованием. Соблюдайте диету, возможны голодания и очищение организма. День олицетворяет закон и справедливость. Рекомендуется соблюдать дисциплину, возвращать долги, наводить порядок в делах, убирать дома. Надо стараться меньше говорить. Нельзя нарушать обещания и условия сделок", - добавила она.

5 апреля - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".

"Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает ему "экзамены", проходя сквозь его испытания. Именно в субботу многие приводят в порядок все дела, пополняют запасы еды, убирают дома или же наоборот - намеренно исключают любую деятельность по религиозным соображениям. Каждый в этот день выполняет какие-то обязательства перед собой или перед другими", - напомнила Соловьева.

Сбалансировать действие Сатурна помогут правдивые поступки, забота о других, трудолюбие и добрые решения.

Также следует учесть, что Венера и Меркурий до сих пор находятся в ретрограде. А потому серьезные финансовые дела и важные решения следует отложить.