5 квітня - критичний день. Що не можна робити в суботу, щоб уникнути проблем

Прогноз астропогоди на 5 квітня

"Критичний день зміни фази Місяця. Не можна проявляти егоїзм і негативні емоції. Період каяття, очищення душі та тіла. Корисно обдумати своє життя, згадати минуле. Легко реалізується накопичене за попередні сім днів. Добре підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку", - розповіла Соловйова.

"День сприяє активностям, пов’язаним з самопожертвою. Дотримуйтесь дієти, можливі голодування та очищення організму. День уособлює закон і справедливість. Рекомендується дотримуватись дисципліни, повертати борги, наводити лад у справах, прибирати вдома. Треба намагатися менше говорити. Не можна порушувати обіцянки та умови угод", - додала вона.

5 квітня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

"Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно здає йому "іспити", проходячи крізь його випробування. Саме у суботу багато хто приводить до ладу всі справи, поповнює запаси їжі, прибирає вдома або ж навпаки - навмисно виключає будь-яку діяльність з релігійних міркувань. Кожен цього дня виконує якісь зобов’язання перед собою чи перед іншими", - нагадала Соловйова.

Збалансувати дію Сатурна допоможуть правдиві вчинки, турбота про інших, працьовитість та добрі рішення.

Також слід врахувати, що Венера та Меркурій досі перебувають в ретрограді. А тому серйозні фінансові справи та важливі рішення слід відкласти.