Чи буде в Україні дешева картопля: експерти дали відповідь

Картопля в Україні дешевшати не буде. Через неврожай 2019 року зараз багато де продається імпортна картопля. При цьому наш ринок може зіткнутися з труднощами і в майбутньому сезоні.

Такі прогнози озвучили аналітики проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти". Експерти кажуть, що на ціну картоплі будуть впливати погодні умови в період її зростання, і активність сільського населення країни. Оскільки саме воно вирощує понад 95% від загального обсягу картоплі. Про це повідомляє "Сегодня".

Експерти вважають, що в цьому сезоні професійні виробники якщо і збільшать площі під картоплю, то незначно. При цьому не всі можуть збільшити обсяги виробництва. Ціни на якісний посадковий матеріал складають 1 200-1 400 євро/т.

Також варто враховувати той факт, що все більше картоплі продається через супермаркети, а вони можуть працювати тільки з професійними виробниками, у яких є всі необхідні документи.

Аналітики кажуть, що частка професійного виробництва картоплі на ринку дуже мала, щоб задовольнити потреби українців протягом нового сезону.

"Залишається сподіватися, що у господарствах населення увага до вирощування картоплі збільшиться, а погодні умови, які зараз є несприятливими для вирощування картоплі, протягом всього сезону вегетації будуть більш вдалими, ніж минулого року", - зазначили експерти.

Вони вважають, що в наступному сезоні вартість картоплі може бути навіть вище, ніж в цьому. Ціни можуть знизитись тільки завдяки гарному врожаю якісної картоплі в господарствах населення.

Нагадаємо, в Україні магазини заполонила "технічна картопля".

Раніше вчені назвали список продуктів, які збільшують ризик серцевого нападу.