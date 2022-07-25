Ви будете здивовані! Макарони корисні для здоров'я, якщо їх їсти правильно

Користь макаронів

По-перше, макарони дають відчуття ситості, а це важливо для будь-якої системи харчування, в тому числі й дієтичної. І організм під час трапези отримує насичення, а значить Додаткові перекушування будуть не потрібні.

Макарони за рахунок своєї щільності дають відчуття ситості надовго, тому стануть відмінним варіантом для обіду.

По-друге, макарони калорійні. Для схуднення ви повинні спалювати більше калорій, ніж отримали з їжею. Але навіть на самій суворій дієті, щоб вона не нашкодила організму, калорійність повинна бути близько 1000. І на такій нормі можна харчуватися не більше п'яти днів.

А нормальна калорійність щоденного раціону повинна бути близько 2000. Макарони з легкістю забезпечать потрібну кількість калорій в обід, якщо вранці у вас легкий сніданок і зовсім дієтичний вечеря ввечері. З таким харчуванням вам вистачить енергії на весь день і на дієті не буде млявості та дратівливості.

По-третє, макарони доступні. У будь-якій дієті є певні специфічні продукти, які не продають в кожному магазині. Або ж для приготування страв для дієти потрібно витратити багато часу.

Це сильно псує настрій і знижує бажання сидіти на дієтах в принципі. А макарони доступні, вони є в кожному магазині у величезному виборі. І готувати їх дуже просто.

А ще макарони універсальні. Можна вибрати ріжки, бантики, спагетті. Їх можна додати в суп, готувати як гарнір до м'яса або овочів, а ще використовувати для запіканки.

Макарони корисні, доступні та не шкодять (pixabay.com)

По-четверте, макарони дійсно корисні. Деякі види макаронів (з твердих сортів, з добавками томатів, висівок або зелені) можуть захистити від деяких видів раку, в тому числі й від раку шлунка і раку товстої кишки.

У макаронах майже немає солі, яка негативно впливає на роботу серця і тиск. У них дуже мало жиру і низький глікемічний індекс.

Дослідження показують, що макарони при середземноморській дієті дають індекс маси тіла нижче ніж у тих, хто їх не вживає. І у макаронної групи було менше жирової тканини на животі.

Як правильно потрібно їсти макарони (pixabay.com)

Як макарони їсти правильно

Дієтологи стверджують, що абсолютне будь-яку страву можна зробити корисною, якщо докласти зусиль. Тому зробити макарони частиною здорового харчування можна досить просто і легко.

1. Вибирайте макарони з твердих сортів пшениці та цілих зерен. За правилом здорової тарілки, цілі зерна повинні бути в меню кожен день.

2. Їжте макарони 2-3 рази на тиждень. Здорове харчування - це різноманітність кожен день. Готувати макарони кожен день не варто, в інші дні їжте бобові та крупи.

3. Не відмовляйтеся від сиру. Макарони з сиром - це їжа богів. Макарони з сиром і вершками - це буде жирне блюдо. А ось макарони з нежирним сиром - теж смачна страва.

4. Додавайте овочі. Овочі - основа правильного харчування і здорового способу життя. Овочі можуть бути свіжими, вареними, тушкованими. Тому макарони їжте з овочами завжди.

5. Готуйте соуси самостійно. У покупних соусах може бути багато солі, цукру, непотрібних добавок. А приготування соусу самостійно дозволити контролювати інгредієнти та зробити смак такий, як вам подобається.

6. Експериментуйте з рецептами. Не бійтеся міняти рецептуру в бік більш корисних добавок. Результат вас може здивувати.

Наприклад, в пасту карбонара замість бекону додайте курку, обсмажену на невеликій кількості масла з травами. А для болоньєзе візьміть не м'ясний фарш, а з індички.