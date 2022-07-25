Вы будете удивлены! Макароны полезны для здоровья, если их есть правильно

Польза макарон

Во-первых, макароны дают ощущение сытости, а это важно для любой системы питания, в том числе и диетической. И организм во время трапезы получает насыщение, а значит дополнительные перекусы будут не нужны.

Макароны за счет своей плотности дают чувство сытости надолго, поэтому станут отличным вариантом для обеда.

Во-вторых, макароны калорийны. Для похудения вы должны сжигать больше калорий, чем получили с пищей. Но даже на самой строгой диете, чтобы она не навредила организму, калорийность должна быть около 1000. И на такой норме можно питаться не более пяти дней.

А нормальная калорийность ежедневного рациона должна быть около 2000. Макароны с легкостью обеспечат нужное количество калорий в обед, если утром у вас легкий завтрак и совсем диетический ужин вечером. С таким питанием вам хватит энергии на весь день и на диете не будет вялости и раздражительности.

В-третьих, макароны доступны. В любой диете есть определенные специфические продукты, которые не продают в каждом магазине. Или же для приготовления блюд для диеты нужно потратить много времени.

Это сильно портит настроение и снижает желание сидеть на диетах в принципе. А макароны доступны, они есть в каждом магазине в огромном выборе. И готовить их очень просто.

А еще макароны универсальны. Можно выбрать рожки, бантики, спагетти. Их можно добавить в суп, готовить как гарнир к мясу или овощам, а еще использовать для запеканки.

Макароны полезны, доступны и не вредят (pixabay.com)

В-четвертых, макароны действительно полезны. Некоторые виды макарон (из твердых сортов, с добавками томатов, высевок или зелени) могут защитить от некоторых видов рака, в том числе и от рака желудка и рака толстой кишки.

В макаронах почти нет соли, которая негативно влияет на работу сердца и давление. В них очень мало жира и низкий гликемический индекс.

Исследования показывают, что макароны при средиземноморской диеты дают индекс массы тела ниже чем у тех, кто их не употребляет. И у макаронной группы было меньше жировой ткани на животе.

Как правильно нужно есть макароны (pixabay.com)

Как макароны есть правильно

Диетологи утверждают, что абсолютное любое блюдо можно сделать полезным, если приложить усилия. Поэтому сделать макароны частью здорового питания можно довольно просто и легко.

1. Выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы и целых зерен. По правилу здоровой тарелки, целые зерна должны быть в меню каждый день.

2. Ешьте макароны 2-3 раза в неделю. Здоровое питание - это разнообразие каждый день. Готовить макароны каждый день не стоит, в остальные дни ешьте бобовые и крупы.

3. Не отказывайтесь от сыра. Макароны с сыром - это пища богов. Макароны с сыром и сливками - это будет жирное блюдо. А вот макароны с нежирным сыром - тоже вкусное блюдо.

4. Добавляйте овощи. Овощи - основа правильного питания и здорового образа жизни. Овощи могут быть свежими, вареными, тушеными. Поэтому макароны ешьте с овощами всегда.

5. Готовьте соусы самостоятельно. В покупных соусах может быть много соли, сахара, ненужных добавок. А приготовление соуса самостоятельно позволить контролировать ингредиенты и сделать вкус такой, как вам нравится.

6. Экспериментируйте с рецептами. Не бойтесь менять рецептуру в сторону более полезных добавок. Результат вас может удивить.

Например, в пасту карбонара вместо бекона добавьте курицу, обжаренную на небольшом количестве масла с травами. А для болоньезе возьмите не мясной фарш, а из индейки.