Швидкі нагетси в клярі: готуємо на сковороді за 15 хвилин

Якщо ви любите курячі нагетси, але не хочете возитися з фритюром і паніруванням - цей рецепт для вас! Адже ці "швидкі нагетси" можна приготувати за 15 хвилин. Вони робляться без панірування - тільки в клярі, і не у фритюрі, а на сковороді, і готуються дуже швидко.