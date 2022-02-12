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Швидкі нагетси в клярі: готуємо на сковороді за 15 хвилин

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Субота 12 лютого 2022 14:41
Швидкі нагетси в клярі: готуємо на сковороді за 15 хвилин Фото: швидкий рецепт курячих нагетсів (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Якщо ви любите курячі нагетси, але не хочете возитися з фритюром і паніруванням - цей рецепт для вас! Адже ці "швидкі нагетси" можна приготувати за 15 хвилин. Вони робляться без панірування - тільки в клярі, і не у фритюрі, а на сковороді, і готуються дуже швидко.

Рецепт курячих нагетсів у клярі опублікувала український кулінарний блогер Анна Станкевич у своєму Instagram.

Інгредієнти:

  • 2 невеликих курячих філе
  • 1 зубчик часнику (або сухий)
  • сіль, перець, паприка, ніжний каррі, борошно
  • 4 яйця, 2 ст. л. сметани, 2 ст. л. молока, 4 ст. л. борошна, сіль

Приготування:

Філе нарізаємо на невеликі, не грубі шматочки, майже як на відбивні, тільки меншого розміру. Важливо, щоб вони були не грубі, щоб швиденько прожарювалися.

Додаємо до шматочків ~ 1/2 ч. л. солі, 1/3 ч.л. меленого перцю, 1/2 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. каррі ніжного і натертий часник.

Перемішуємо.

Для кляру просто змішайте всі інгредієнти.

Шматочки курки змішуємо з борошном, мокаємо в кляр і смажимо на помірному вогні в глибокій сковороді або казанці.

Приємного апетиту!

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Анна Нікольська поділилася рецептом смачного і корисного супер білкового супу.

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