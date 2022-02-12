Швидкі нагетси в клярі: готуємо на сковороді за 15 хвилин
Якщо ви любите курячі нагетси, але не хочете возитися з фритюром і паніруванням - цей рецепт для вас! Адже ці "швидкі нагетси" можна приготувати за 15 хвилин. Вони робляться без панірування - тільки в клярі, і не у фритюрі, а на сковороді, і готуються дуже швидко.
Рецепт курячих нагетсів у клярі опублікувала український кулінарний блогер Анна Станкевич у своєму Instagram.
Інгредієнти:
- 2 невеликих курячих філе
- 1 зубчик часнику (або сухий)
- сіль, перець, паприка, ніжний каррі, борошно
- 4 яйця, 2 ст. л. сметани, 2 ст. л. молока, 4 ст. л. борошна, сіль
Приготування:
Філе нарізаємо на невеликі, не грубі шматочки, майже як на відбивні, тільки меншого розміру. Важливо, щоб вони були не грубі, щоб швиденько прожарювалися.
Додаємо до шматочків ~ 1/2 ч. л. солі, 1/3 ч.л. меленого перцю, 1/2 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. каррі ніжного і натертий часник.
Перемішуємо.
Для кляру просто змішайте всі інгредієнти.
Шматочки курки змішуємо з борошном, мокаємо в кляр і смажимо на помірному вогні в глибокій сковороді або казанці.
Приємного апетиту!
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