ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Быстрые наггетсы в кляре: готовим на сковороде за 15 минут

Новина українською →
Суббота 12 февраля 2022 14:41
Быстрые наггетсы в кляре: готовим на сковороде за 15 минут Фото: Быстрый рецепт куриных наггетсов (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Если вы любите куриные наггетсы, но не хотите возиться с фритюром и панировкой - этот рецепт для вас! Ведь эти "быстрые наггетсы" можно приготовить за 15 минут. Они делаются без панировки - только в кляре, и не во фритюре, а на сковороде, и готовятся очень быстро.

Рецепт куриных наггетсов в кляре опубликовала украинский кулинарный блогер Анна Станкевич в своем Instagram.

Ингредиенты:

  • 2 небольших куриных филе
  • 1 долька чеснока (или сухой)
  • соль, перец, паприка, нежный карри, мука
  • 4 яйца, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. молока, 4 ст. л. муки, соль

Приготовление:

Филе нарезаем на небольшие, не грубые кусочки, почти как на отбивные, только меньшего размера. Важно, чтобы они были не грубые, чтобы быстренько прожаривались.

Добавляем к кусочкам ~ 1/2 ч. л. соли, 1/3 ч. л. молотого перца, 1/2 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. карри нежного и натертый чеснок.

Перемешиваем.

Для кляра просто смешайте все ингредиенты.

Кусочки курицы смешиваем с мукой, мокаємо в кляр и жарим на умеренном огне в глубокой сковороде или казанке.

Приятного аппетита!

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская поделилась рецептом вкусного и полезного супер белкового супа.

Также победитель МастерШеф 11 научил готовить идеальные сырники.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты
LITE
Лучший стритстайл Недели моды в Стокгольме осень-зима 2022
Лучший стритстайл Недели моды в Стокгольме осень-зима 2022