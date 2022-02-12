Быстрые наггетсы в кляре: готовим на сковороде за 15 минут

Если вы любите куриные наггетсы, но не хотите возиться с фритюром и панировкой - этот рецепт для вас! Ведь эти "быстрые наггетсы" можно приготовить за 15 минут. Они делаются без панировки - только в кляре, и не во фритюре, а на сковороде, и готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

2 небольших куриных филе

1 долька чеснока (или сухой)

соль, перец, паприка, нежный карри, мука

4 яйца, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. молока, 4 ст. л. муки, соль

Приготовление:

Филе нарезаем на небольшие, не грубые кусочки, почти как на отбивные, только меньшего размера. Важно, чтобы они были не грубые, чтобы быстренько прожаривались.

Добавляем к кусочкам ~ 1/2 ч. л. соли, 1/3 ч. л. молотого перца, 1/2 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. карри нежного и натертый чеснок.

Перемешиваем.

Для кляра просто смешайте все ингредиенты.

Кусочки курицы смешиваем с мукой, мокаємо в кляр и жарим на умеренном огне в глубокой сковороде или казанке.

Приятного аппетита!