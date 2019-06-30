Довжина 180 см: у Києві студента застукали з рекордно великий шпаргалкою (фото)

У Києві студент зробив рукописну шпаргалку довжиною 180 сантиметрів
У Києві заповзятливий студент історичного факультету університету КНУ ім.Тараса Шевченка власноруч зробив величезну шпаргалку. Її довжина склала 180 сантиметрів. Таким чином хлопець "готувався" до іспиту з "Нової історії Європи та Америки 1861-1911 років". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній викладач вузу Євген Магда. Пізніше він уточнив, що цей випадок стався 10 років тому.
"Навчальний рік завершую з ностальгією. Зараз у мене імідж ліберала, але таким був не завжди ;-) На фото - рукописна робота з курсу "Нова історія Європи і Америки. 1861 - 1918 роки", вилучена під час іспиту на істфаці КНУ імені Тараса Шевченка Довжина - 180 см Це вам не гуглити ;-)))", - написав Магда.
У своєму наступному пості Євген повідомив, що шпаргалка була вилучена 10 років тому, коли він викладав в КНУ ім. Тараса Шевченка.
У коментарях користувачі мережі зазначили, що, мабуть, людина дуже старався.
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