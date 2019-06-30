Довжина 180 см: у Києві студента застукали з рекордно великий шпаргалкою (фото)

У Києві заповзятливий студент історичного факультету університету КНУ ім.Тараса Шевченка власноруч зробив величезну шпаргалку. Її довжина склала 180 сантиметрів. Таким чином хлопець "готувався" до іспиту з "Нової історії Європи та Америки 1861-1911 років". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній викладач вузу Євген Магда. Пізніше він уточнив, що цей випадок стався 10 років тому.

"Навчальний рік завершую з ностальгією. Зараз у мене імідж ліберала, але таким був не завжди ;-) На фото - рукописна робота з курсу "Нова історія Європи і Америки. 1861 - 1918 роки", вилучена під час іспиту на істфаці КНУ імені Тараса Шевченка Довжина - 180 см Це вам не гуглити ;-)))", - написав Магда.

Скріншот поста (facebook.com/yevhen.mahda)

У своєму наступному пості Євген повідомив, що шпаргалка була вилучена 10 років тому, коли він викладав в КНУ ім. Тараса Шевченка.

Скріншот поста (facebook.com/yevhen.mahda)

Фото: Рекордно велика шпаргалка (facebook.com/yevhen.mahda)

У коментарях користувачі мережі зазначили, що, мабуть, людина дуже старався.

"Людина старалась".

"Тут тільки за шпаргалку вже «відмінно» можна було ставити".

"Такі речі вже можна відносити до музейних експонатів, або мені так здається. Чи це ще хто зараз таке юзає".

Скріншот коментарів (facebook.com/yevhen.mahda)

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