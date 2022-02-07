Ці домашні цукерки тут же з'їдять дорослі і діти: максимум користі і смаку

Домашні натуральні цукерки завжди краще магазинних і фабричних, а якщо готувати їх не складно, тоді це взагалі знахідка.
Ці цитрусові іриски приготовані за всіма законами ЗСЖ - ніякого цукру, масла і глютену, до того ж вони показані при анемії. Суцільні плюси! Їх рецептом поділитися нутриціолог Анна Нікольська.
Ці цитрусові іриски дуже сподобаються дітям (www.pexels.com)
Інгредієнт:
Що робимо:
1. Вичавлюємо сік з грейпфрута і заливаємо їм промиту курагу, залишаємо на 1-3 години.
2. Перебиваємо цю суміш в пюре, найлегше це зробити за допомогою блендера.
3. Подрібнюємо мигдаль в борошно (найпростіше в кавомолці).
4. З'єднуємо пюре з кураги, мелений мигдаль і стружку, все ретельно вимішуємо.
5. Розкладаємо масу на деко або форму, ретельно вирівнюємо. Краще, якщо шар буде не більше 4-5 міліметрів, щоб іриски добре карамелізувалися.
6. Ставимо в духовку на 20 хвилин при температурі 180-200 градусів. Потім витягуємо, ріжемо на шматочки та відправляємо підсушуватися ще на 5 хвилин.
7. Даємо застигнути. Насолоджуємося!
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