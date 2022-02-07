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Ці домашні цукерки тут же з'їдять дорослі і діти: максимум користі і смаку

Автор: Ольвія Агаркова

Домашні натуральні цукерки завжди краще магазинних і фабричних, а якщо готувати їх не складно, тоді це взагалі знахідка.

Ці цитрусові іриски приготовані за всіма законами ЗСЖ - ніякого цукру, масла і глютену, до того ж вони показані при анемії. Суцільні плюси! Їх рецептом поділитися нутриціолог Анна Нікольська.

Цитрусові іриски з кокосом

Ці цитрусові іриски дуже сподобаються дітям (www.pexels.com)

Інгредієнт:

  • курага 19 штук (м'яка велика, по мірній склянці близько 300 мл)
  • сік грейпфрута 100 мл (3/4 грейпфрута)
  • мигдаль 150 мл по мірній склянці
  • кокосова стружка 3 ст. л.

Що робимо:

1. Вичавлюємо сік з грейпфрута і заливаємо їм промиту курагу, залишаємо на 1-3 години.

2. Перебиваємо цю суміш в пюре, найлегше це зробити за допомогою блендера.

3. Подрібнюємо мигдаль в борошно (найпростіше в кавомолці).

4. З'єднуємо пюре з кураги, мелений мигдаль і стружку, все ретельно вимішуємо.

5. Розкладаємо масу на деко або форму, ретельно вирівнюємо. Краще, якщо шар буде не більше 4-5 міліметрів, щоб іриски добре карамелізувалися.

6. Ставимо в духовку на 20 хвилин при температурі 180-200 градусів. Потім витягуємо, ріжемо на шматочки та відправляємо підсушуватися ще на 5 хвилин.

7. Даємо застигнути. Насолоджуємося!

Нагадаємо, що раніше переможниця "МастерШеф" Яна Балог поділилася рецептом смачної рибки в горіховій "шубці", яка підкорила навіть Ектора Хіменеса-Браво.

Також переможець "МастерШеф 11" навчив готувати ідеальні сирники.

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