Эти домашние конфеты тут же разметут взрослые и дети: максимум пользы и вкуса

Цитрусовые ириски с кокосом

Эти цитрусовые ириски очень понравятся детям (www.pexels.com)

Ингредиенты:

курага 19 штук (мягкая крупная, по мерному стакану около 300 мл)

сок грейпфрута 100 мл (потратила 3/4 грейпфрута)

миндаль 150 мл по мерному стакану

кокосовая стружка 3 ст.л.

Что делаем:



1. Выжимаем сок из грейпфрута и заливаем им промытую курагу, оставляем на 1-3 часа.



2. Превращаем эту смесь в пюре, легче всего это сделать с помощью погружного блендера.



3. Измельчаем миндаль в муку (проще всего в кофемолке).



4. Соединяем пюре из кураги, молотый миндаль и стружку, все тщательно вымешиваем.



5. Раскладываем массу на противень или форму, тщательно выравниваем. Лучше, если слой будет не больше 4-5 миллиметров, чтобы ириски хорошо карамелизовались.



6. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 180-200 градусов. Потом вытаскиваем, режем на кусочки и отправляем подсушиваться еще на 5 минут.



7. Остужаем. Наслаждаемся!