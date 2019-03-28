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Додаткові виплати пенсіонерам: на яку суму можна розраховувати в квітні

STYLERЖиття    28.03.2019 - 15:27
Додаткові виплати пенсіонерам: на яку суму можна розраховувати в квітні
Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Пенсіонери отримають додаткові виплати у квітні

Пенсійні виплати збільшилися в Україні з 1 березня 2019 року завдяки тому, що була проведена індексація. Також майже 2 мільйони пенсіонерів отримали спеціальну додаткову виплату в розмірі 1205 гривень. Ця одноразова допомога видавалася разом з пенсією тим пенсіонерам, у яких є достатній трудовий стаж, але вони отримують мінімальну пенсію, так як мали дуже низьку зарплату.

Друга частина цієї одноразової матеріальної допомоги буде видана в квітні – вона складе також 1205 гривень. У Пенсійному Фонді України пояснили, що це одноразова виплата не вплине на пільги, які отримують пенсіонери.

"Хочу звернути увагу, що чітко виписано у постанові: ця одноразова виплата абсолютно ніяк не вплине на дохід пенсіонерів, які одержують певні пільги, маючи відповідний статус. І вона не вплине на тих, хто отримує субсидії", — заявила заступник голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко.

Додаткові виплати пенсіонерам: на яку суму можна розраховувати в квітні

Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Тим, у кого мінімальна пенсія не перевищує 1700 гривень, буде проведена індексація в липні і грудні 2019 року. При цьому фахівці пояснюють, що, якщо після перерахунку їх реальна пенсія буде менше 1700 гривень – вони все одно будуть отримувати мінімальну виплату, встановлену законом.

"Індексації не підлягають соціальні пенсії, при яких немає зарплат взагалі, і всі спецпенсії — держслужбовцям, прокурорам, суддям, помічникам народних депутатів, журналістам, науковцям і так далі", - додала Копашко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям готують серйозні зміни щодо монетизації субсидій і розповіли, хто може позбутися субсидій.

А також розповідали про те, чому у деяких пенсіонерів не змінилися виплати в березні після індексації.

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