Дощі повертаються: які області України буде знову заливати

Погода в Україні в найближчу добу буде сприятливою не скрізь. Частину країни знову накриє дощами. Також синоптики попереджають про сильний штормовий вітер.

На сході України в середу, 20 травня, пройдуть дощі, місцями дуже сильні. Сухо буде тільки в Полтавській області та в Дніпрі. Температура повітря вночі від +9 до +11 градусів, вдень потеплішає до +15 +17 градусів, у Дніпрі до +19 градусів.

У південних областях також дощитиме, в Одесі можлива злива. Нічна температура повітря складе +11 +13 градусів, вдень прогріється до +18 +20 градусів. Вітер північно-західний, зі штормовими поривами. У Криму дощ, вночі +11 +13 градусів, вдень від +19 до +21 градуса.

На півночі країни сухо, нічний дощ до ранку закінчиться. Нічна температура коливатиметься від +8 до +10 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 градусів. Очікується сильний штормовий вітер.

У західних областях синоптики прогнозують суху погоду, без опадів. Можлива невелика хмарність. Вночі від +8 до +11 градусів. Денна температура коливатиметься в межах +15 +17 градусів, тепліше буде в Ужгороді, до +21 градуса.

У центральних областях нічний дощ до ранку закінчиться та вдень буде ясна і суха погода. Температура повітря вночі +9 +11 градусів, вдень очікується від +15 до +17 градусів. Вітер сильний, з поривами штормовими.

У Києві 20 травня буде сухо, невеликий дощ можливий лише вночі. Температура повітря в нічні години від +9 до +11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +15 +17 градусів.

Карта погоди в Україні на 20 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували холодний і дощовий тиждень.