ru ua
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цей японський спосіб прання зробить ваші речі білосніжними: порошок зовсім не потрібен

Новость на русском →
Понеділок 18 липня 2022 09:05
Цей японський спосіб прання зробить ваші речі білосніжними: порошок зовсім не потрібен Фото: цей спосіб допоможе повернути білосніжність вашим речам (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Повернути білосніжний вигляд своїм речами іноді дуже складно. І прання речей в пральній машині з додаванням різних засобів не завжди допомагає. Речі залишаються жовтуватими, а досягти ідеальної білизни не виходить.

Як повернути білосніжний вигляд і приємний аромат за допомогою японського способу прання без порошку - читайте нижче.

В Японії білий колір обожнюють, і багато чоловіків ходять на роботу в білосніжних сорочках. Досягти такої білизни тканини зовсім не важко, і японці використовують зовсім інший спосіб прання, без застосування порошку. Однак вам знадобляться інші засоби - натуральні.

Суть японського способу прання

Перший етап. Налийте в таз гарячу воду. Додайте в цю воду 2 столові ложки гірчиці, 1 столову ложку рослинної олії та ½ столової ложки оцту. Це приблизний розрахунок для прання однієї речі - на 10 л води.

Якщо ви хочете замочити мінімум 3-5 речей на великий таз води, то помножте кількість у два рази.

Розчиніть інгредієнти в гарячій воді, а потім занурте туди свої білі речі. Залиште їх там на ніч (на 12 годин).

Другий етап. Сполосніть речі спочатку під холодною водою, бажано проточною. А потім під гарячою водою.

Всі плями та забруднення повинні зникнути, а одяг придбає приємний запах і свіжість.

До речі, раніше ми розповідали про те, які способи допомагають відіпрати від одягу плями поту.

А ще ми писали про те, який простий засіб допоможе повернути вашим рушникам м'якість.

Читайте РБК-Україна в Google News
стирка
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя