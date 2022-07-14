RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євробачення планують провести в Латинській Америці: що відомо

Євробачення проведуть у Латинській Америці (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Європейський мовний союз (EBU) має намір провести пісенний конкурс Євробачення в Латинській Америці.

Про це повідомляється на сайті EBU.

"Унікальний формат Євробачення щороку знаходить нових шанувальників по всьому світу, і ми не можемо дочекатися розширення бренду в цій дуже різноманітній частині світу", - заявив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Естердаль.

Згідно з рейтингами, там проживає найбільша кількість шанувальників міжнародного пісенного конкурсу.

Зокрема, в минулому році Євробачення в YouTube дивилися 75 мільйонів користувачів по всьому світу, при цьому країни Латинської Америки входять в число найефективніших ринків для країн, що не беруть участь. Серед них найбільша кількість переглядів контенту спостерігалася в Аргентині, Бразилії, Чилі та Мексиці.

Тому продюсери почнуть пошук міста-організатора Євробачення в Латинській Америці саме в цих країнах.

Євробачення пройде і в Латинській Америці (фото: instagram.com/eurovision)

"Шанувальники по всій Латинській Америці постійно підтримували бренд Євробачення, і Євробачення в Латинській Америці є втіленням цієї палкої пристрасті, а також продовженням широкого бачення, яке ми, команда продюсерів, маємо для Євробачення як глобального бренду", - заявили Пітер Сеттман і Грег Ліпстоун від імені продюсерської групи Voxovation, яка займатиметься конкурсом в Латинській Америці.

Нагадаємо, що 17 червня Європейський мовний союз повідомив, що, незважаючи на перемогу української групи Kalush Orchestrа, Євробачення в 2023 році відбудеться не в Україні через воєнний стан і неможливість забезпечити безпеку учасників і глядачів.

Таким чином Європейський союз радіомовлення і телебачення "з жалем прийняв рішення перенести подію в іншу країну і продовжить дискусії щодо пошуку відповідного місця для Євробачення в наступному році".

Також ми писали, що Польша підтримала Україну і виступила проти перенесення Євробачення 2023.

Крім того, в Україні вже почалася підготовка до пісенного конкурсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення