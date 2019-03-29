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Фантастика: український літак АН-124 приземлився при сильному бічному вітрі (відео)

STYLERЖиття    29.03.2019 - 11:40
Фантастика: український літак АН-124 приземлився при сильному бічному вітрі (відео)
Колаж: РБК-Україна

Літак АН-124 зміг приземлитися навіть при потужному вітрі

Літак АН-124 "Руслан" майстерно приземлився в Гостомелі незважаючи на сильний бічний вітер. Це видно з відео, яке опублікували на сторінці підприємства "Антонов" у Facebook.

Пілоти чітко впоралися із завданням і зуміли посадити один з найбільших літаків у світі на смузі рідного гостомельського аеропорту.

Відео: facebook.com/antonov.company

Варто зазначити, що АН-124 "Руслан" є найбільшим серійним вантажним літаком у світі. При цьому до появи АН-225 "Мрія" він був найбільшим літаком.

АН-124 СРСР повернув лідерство в важкої транспортної авіації, позбавивши Lockheed C-5 Galaxy титулу найбільшого літака в світі.

Користувачі мережі також захоплено оцінили приземлення "Руслана".

"Фантастика";

"Красень! Пілоти – молодці!";

"Як же красиво";

"Його знають професійні пілоти";

"Молодці! І Літак Чудовий!";

"Пілоти молодці! З таким боковим, посадка на відмінно! Браво!";

"Аплодую стоячи. Браво!";

"Красень";

"Ай прекрасна велика птаха";

"Красиво! Аж дух перехоплює! Браво пілотам!";

"Наша гордість!".

Нагадаємо, що літак Boeing 737 MAX розбився через кілька хвилин після вильоту зі столиці Ефіопії. Пізніше експерти розповіли, що стало причиною жахливої катастрофи.

Раніше повідомлялося про те, що в Казахстані загинули всі члени екіпажу вертольота МІ-8.

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