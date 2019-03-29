Фантастика: украинский самолет АН-124 приземлился при сильном боковом ветре (видео)

Коллаж: РБК-Украина

Самолет АН-124 смог приземлиться даже при мощном ветре

Самолет АН-124 "Руслан" мастерски приземлился в Гостомеле несмотря на сильнейший боковой ветер. Это видно из видео, которое опубликовали на странице предприятия "Антонов" в Facebook.

Пилоты четко справились с задачей и сумели посадить один из самых больших самолетов в мире на полосе родного гостомельского аэропорта.

Видео: facebook.com/antonov.company

Стоит отметить, что АН-124 "Руслан" является крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире. При этом до появления АН-225 "Мрия" он был самым большим самолетом.

АН-124 вернул СССР лидерство в тяжелой транспортной авиации, лишив Lockheed C-5 Galaxy титула самого большого самолета в мире.

Пользователи сети также восторженно оценили приземление "Руслана".

"Фантастика";

"Красавец! Пилоты – молодцы!";

"Как же красиво";

"Его знают профессиональные пилоты";

"Молодцы! И Самолет Замечательный!";

"Пилоты молодцы! С таким боковым, посадка на отлично! Браво!";

"Аплодирую стоя. Браво!";

"Красавец";

"Ай прекрасная большая птаха";

"Красиво! Аж, дух захватывает! Браво пилотам!";

"Наша гордость!".

Напомним, что самолет Boeing 737 MAX разбился спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии. Позже эксперты рассказали, что стало причиной ужасной катастрофы.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане погибли все члены экипажа вертолета МИ-8.