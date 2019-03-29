Фантастика: український літак АН-124 приземлився при сильному бічному вітрі (відео)

Літак АН-124 зміг приземлитися навіть при потужному вітрі
Літак АН-124 "Руслан" майстерно приземлився в Гостомелі незважаючи на сильний бічний вітер. Це видно з відео, яке опублікували на сторінці підприємства "Антонов" у Facebook.
Пілоти чітко впоралися із завданням і зуміли посадити один з найбільших літаків у світі на смузі рідного гостомельського аеропорту.
Відео: facebook.com/antonov.company
Варто зазначити, що АН-124 "Руслан" є найбільшим серійним вантажним літаком у світі. При цьому до появи АН-225 "Мрія" він був найбільшим літаком.
АН-124 СРСР повернув лідерство в важкої транспортної авіації, позбавивши Lockheed C-5 Galaxy титулу найбільшого літака в світі.
Користувачі мережі також захоплено оцінили приземлення "Руслана".
"Фантастика";
"Красень! Пілоти – молодці!";
"Як же красиво";
"Його знають професійні пілоти";
"Молодці! І Літак Чудовий!";
"Пілоти молодці! З таким боковим, посадка на відмінно! Браво!";
"Аплодую стоячи. Браво!";
"Красень";
"Ай прекрасна велика птаха";
"Красиво! Аж дух перехоплює! Браво пілотам!";
"Наша гордість!".
Нагадаємо, що літак Boeing 737 MAX розбився через кілька хвилин після вильоту зі столиці Ефіопії. Пізніше експерти розповіли, що стало причиною жахливої катастрофи.
Раніше повідомлялося про те, що в Казахстані загинули всі члени екіпажу вертольота МІ-8.