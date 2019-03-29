Фантастика: украинский самолет АН-124 приземлился при сильном боковом ветре (видео)

Самолет АН-124 смог приземлиться даже при мощном ветре
Самолет АН-124 "Руслан" мастерски приземлился в Гостомеле несмотря на сильнейший боковой ветер. Это видно из видео, которое опубликовали на странице предприятия "Антонов" в Facebook.
Пилоты четко справились с задачей и сумели посадить один из самых больших самолетов в мире на полосе родного гостомельского аэропорта.
Видео: facebook.com/antonov.company
Стоит отметить, что АН-124 "Руслан" является крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире. При этом до появления АН-225 "Мрия" он был самым большим самолетом.
АН-124 вернул СССР лидерство в тяжелой транспортной авиации, лишив Lockheed C-5 Galaxy титула самого большого самолета в мире.
Пользователи сети также восторженно оценили приземление "Руслана".
"Фантастика";
"Красавец! Пилоты – молодцы!";
"Как же красиво";
"Его знают профессиональные пилоты";
"Молодцы! И Самолет Замечательный!";
"Пилоты молодцы! С таким боковым, посадка на отлично! Браво!";
"Аплодирую стоя. Браво!";
"Красавец";
"Ай прекрасная большая птаха";
"Красиво! Аж, дух захватывает! Браво пилотам!";
"Наша гордость!".
Напомним, что самолет Boeing 737 MAX разбился спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии. Позже эксперты рассказали, что стало причиной ужасной катастрофы.
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