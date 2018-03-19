У Франції група молдован вкрала 250 елітних велосипедів на мільйон євро

Викрадені велосипеди вони продавали на території Східної Європи

У Франції 15 молдован судять за крадіжку 250 оренда велосипедів на мільйон євро. Про це повідомляє BFMTV.

Повідомляється, що зловмисники розрізали даху магазинів, щоб вкрасти велосипеди, а потім відправили їх в Молдову, щоб продати.

Майже 250 велосипедів були вкрадені в період з 2014 по 2015 рік в магазинах в Парижі, північної і центральної Франції і Бельгії, на загальну суму, що оцінюється в один мільйон євро.

Слідство тривало більше року.

При цьому злочинці орієнтувалися на магазини з продукцією класу "люкс". Велосипеди крали за стандартною схемою: проводили розвідку, залазили на дах і пробивали в ній дірку, велосипеди діставали за допомогою троса.

Викрадені велосипеди вони продавали на території Східної Європи, в тому числі і в Молдові.

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