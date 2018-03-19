У Франції група молдован вкрала 250 елітних велосипедів на мільйон євро

Викрадені велосипеди вони продавали на території Східної Європи
У Франції 15 молдован судять за крадіжку 250 оренда велосипедів на мільйон євро. Про це повідомляє BFMTV.
Повідомляється, що зловмисники розрізали даху магазинів, щоб вкрасти велосипеди, а потім відправили їх в Молдову, щоб продати.
Майже 250 велосипедів були вкрадені в період з 2014 по 2015 рік в магазинах в Парижі, північної і центральної Франції і Бельгії, на загальну суму, що оцінюється в один мільйон євро.
Слідство тривало більше року.
При цьому злочинці орієнтувалися на магазини з продукцією класу "люкс". Велосипеди крали за стандартною схемою: проводили розвідку, залазили на дах і пробивали в ній дірку, велосипеди діставали за допомогою троса.
Викрадені велосипеди вони продавали на території Східної Європи, в тому числі і в Молдові.
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