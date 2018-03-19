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Во Франции группа молдован украла 250 элитных велосипедов на миллион евро

STYLERLIFE        19.03.2018 - 21:23
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Похищенные велосипеды они продавали на территории Восточной Европы

Во Франции 15 молдован судят за кражу 250 элитных велосипедов на миллион евро. Об этом сообщает BFMTV.

Сообщается, что злоумышленники разрезали крыши магазинов, чтобы украсть велосипеды, а затем отправили их в Молдову, чтобы продать.

Почти 250 велосипедов были украдены в период с 2014 по 2015 год в магазинах в Париже, северной и центральной Франции и Бельгии, на общую сумму, оцениваемую в один миллион евро.

Следствие длилось больше года.

При этом преступники ориентировались на магазины с продукцией класса "люкс". Велосипеды воровали по стандартной схеме: проводили разведку, залезали на крышу и пробивали в ней дыру, велосипеды доставали с помощью троса.

Похищенные велосипеды они продавали на территории Восточной Европы, в том числе и в Молдове.

Ранее сообщалось, что в Запорожье во время ограбления жестоко убили депутата прошлого созыва Генического райсовета и одновременно учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева.

По предварительной информации, мужчину убили во время ограбления.

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Теги: ограбление
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