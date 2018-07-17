ФСБ погрозами змусила Віду вибачитися за гасло "Слава Україні", - ЗМІ

Скріншот з відео (Facebook)

ФСБ погрожувала керівництву хорватської збірної

Стали відомі нові подробиці навколо фрази "Слава Україні" на чемпіонаті світу-2018 , яку сказали хорвати Домагой Віда і Огнен Вукоєвич після перемоги над збірною Росії. З'явилася інформація, що ФСБ погрожувала хорватській команді і вимагала, щоб футболісти публічно приніс свої вибачення. Про це передає dialog.ua з посиланням на інсайд з Sigurnosno-obavještajna agencija (Агентство розвідки і безпеки Хорватії).

У виданні повідомили, що представники ФСБ за власною ініціативою зустрілися з керівництвом хорватської збірної.

Офіцери ФСБ заявили, що не будуть забезпечувати безпеку гравців збірної Хорватії. Також спецслужби погрожували керівництву збірної масовими зіткненнями між хорватами і російськими фанами.

Спецслужби РФ зажадали не тільки вибачень від Віди і Вукоєвича, але захотіли, щоб збірна Хорватія висловила свою підтримку і подяку Росії, як організатора ЧС-2018.

Раніше повідомлялося, що колишні гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда посвятили Україні перемогу Хорватії над російської збірної.



Ролик викликав скандал в РФ і негативну реакцію ФІФА. ФІФА винесла попередження Віді, а Вукоєвича оштрафовала 15 тисяч доларів (12,8 тисяч євро).

Також Огнєн Вукоєвич був виключений з числа членів хорватської делегації на чемпіонаті світу-2018.

У свою чергу HNS (Хорватський футбольний союз) у своєму повідомленні приніс вибачення російській стороні. У заяві також говориться, що Вукоєвич і Віда просять вибачення за свої слова, які "жодним чином не припускали наявність політичних конотацій, але, на жаль, залишили можливість для такої інтерпретації".

Незабаром Домагой Віда публічно вибачився перед росіянами за те, що після перемоги збірної РФ зняв відео, де сказав "Слава Україні".

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