ФСБ угрозами заставила Виду извиниться за лозунг "Слава Украине", - СМИ

Скриншот из видео (Facebook)

ФСБ угрожала руководству хорватской сборной

Стали известны новые подробности вокруг фразы "Слава Украине" на чемпионате мира-2018 , которую сказали хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы над сборной России. Появилась информация, что ФСБ угрожала хорватской команде и требовала, чтобы футболисты публично принесли свои извинения. Об этом передает dialog.ua со ссылкой на инсайд из Sigurnosno-obavještajna agencija (Агентство разведки и безопасности Хорватии).

В издании сообщили, что представители ФСБ по собственной инициативе встретились с руководством хорватской сборной.

Офицеры ФСБ заявили, что не будут обеспечивать безопасность игроков сборной Хорватии. Тажке спецслужбы угрожали руководству сборной массовыми столкновениями между хорватами и российскими фанами.



Спецслужбы РФ потребовали не только извинений от Виды и Вукоевича, но захотели, чтобы сборная Хорватия выразила свою поддержку и благодарность России, как организатору ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что бывшие игроки "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу Хорватии над российской сборной.

Ролик вызвал скандал в РФ и негативную реакцию ФИФА. ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевича оштрафовала на 15 тысяч долларов (12,8 тысяч евро).

Также Огнен Вукоевич был исключен из числа членов хорватской делегации на чемпионате мира-2018.

В свою очередь HNS (Хорватский футбольный союз) в своем сообщении принес извинения российской стороне. В заявлении также говорится, что Вукоевич и Вида просят прощения за свои слова, которые "никоим образом не предполагали наличия политических коннотаций, но, к сожалению, оставили возможность для такой интерпретации".

Вскоре Домагой Вида публично извинился перед россиянами за то, что после победы на сборной РФ снял видео, где сказал "Слава Украине".

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