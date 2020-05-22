Генетика і не тільки: вчені назвали нові причини появи зморшок

Вченим вдалося визначити нові причини появи зморшок. Як повідомляється в недавньому дослідженні DSM Nutritional Products Europe, зморшки на обличчі жінкам передаються від їх матерів. Такий висновок вчені зробили під час дослідження різноманітних проблем, пов'язаних з внутрішнім і зовнішнім станом людей.

Вчені відзначають, що, розуміючи причину появи зморшок, можна вчасно запобігти їх виникненню. Зараз передбачити власне старіння можна за зовнішнім виглядом матері. Дослідження вчених доводить, що є тісний зв'язок між шкірою матерів і дочок. Особливо, якщо говорити про міміку, яка з часом провокує появу мімічних зморшків.

Вже давно відомо, що лінії, які виникають при певному вираженні нашого обличчя, з кожним роком інтенсивніше перетворюються в зморшки. Найбільше це стосується складок на лобі та "гусячих лапок" у зовнішніх куточків очей. До того ж зростає кількість свідчень, що на жінках відображаються зморшки їх матерів. Тобто ви будете страждати не тільки від зморшок, які утворюються поступово протягом життя, але і від тих, що є у вашої матері та проявляться у вас в старшому віці.

Це пов'язано з тим, що мати генетично передає дочці 50% особливостей своєї шкіри. Відразу це непомітно, тому що у вас з матір'ю велика різниця у віці. Наприклад, коли вам виповниться 40 років, то ви будете схожою на свою маму в ті роки.

Крім генів, існує поведінкове підтвердження, чому у вас будуть такі зморшки, як у матері. Це тісний родинний зв'язок. Ви проводите багато часу разом і на підсвідомому рівні починаєте відтворювати мамину міміку.

Поки немає способу, який би повністю застеріг вашу шкіру від появи зморшок. Ви можете тільки уповільнити цей процес правильним доглядом, здоровим харчуванням, активним способом життя.

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