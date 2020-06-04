Главу Держгеонадр звинуватили в корупції у зв'язку з продажем Будинку книги у Львові

Фото: Будинок Шпрехера у Львові (з відкритих джерел)

Старовинну будівлю можуть продати за 2 мільйони доларів

Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах підписав наказ оцінити для підготовки до можливого продажу старовинний Будинок Книги (Будинок Шпрехера) у Львові, який є пам'ятником архітектури. В умовах падіння ринку нерухомості та коронавірусного карантину будівлю можуть продати за 2 мільйони доларів, тоді як раніше його оцінювали, як мінімум, у 10 мільйонів доларів.

Місцеві ЗМІ опублікували наказ Опімаха про укладення договору з оцінювачем майна – ТОВ "ВЕР-ТАС", яке отримає 30 тис. гривень за оцінку вартості будинку, розташованого в м. Львові, пл. Міцкевича А, будинок 8, загальною площею 8273,8 кв м (Пам'ятка архітектури)".

Варто відзначити, що договір з оцінювачем укладається без конкурсу, причому оцінювати будівлю у Львові буде фірма з Харкова.

Журналісти відзначають, що наміри продати будівлю підтверджуються і прес-релізом НАК "Надра України", в якому говориться, що тільки продаж історичної будівлі як найбільш ліквідного активу ДП "Західукргеологія" допоможе врятувати від банкрутства це дочірнє підприємство НАК "Надра України" і погасити борги у розмірі 50 мільйонів гривень.

Раніше нардеп 8-го скликання Ігор Мосійчук заявляв, що глава Держгеонадр Роман Опімах повинен бути звільнений за те, що розвалив геологічну галузь і підтримує корупційні схеми – у тому числі, продаж Будинку Книги, яке не передбачено рішенням суду про санацію ДП "Західукргеологія".

Місцеві журналісти та громадськість закликають правоохоронців звернути увагу на дії керівництва Держгеонадр та НАК "Надра України" і не допустити продаж будівлю за безцінь.

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Автор: Styler