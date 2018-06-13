"Дурість безмежна": миколаївські судді знищили маєтками пляж (фото)

Сусідню ділянку сильно розмило

Судді Миколаївського обласного суду побудували вілли прямо на громадському пляжі, тим самим його знищивши. Про це повідомив геолог і експерт з проблем берегозахисту Юрій Верба на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Маєтки суддів (facebook.com/Юрий Верба)

"Море відразу показало своє ставлення до цього неподобства - зруйнувало їм паркани і закидало розкішні газони піском з уламками цих цегляних парканів. Тоді наші грамотні судді знайшли гранично безграмотного проектувальника берегозахисту і тепер замість пляжу маємо суцільним бетонним ящик з черепашкою там, де відновити піщаний пляж було дуже просто і з меншими витратами. Плюс до всього через такого втручання сильно розмило сусідню ділянку берега на захід", - написав він.

Фото: Маєтки суддів (facebook.com/Юрий Верба)

"Як то кажуть, розум має межу, але дурість безмежна", - підсумував Верба.

Фото: Маєтки суддів (facebook.com/Юрий Верба)

Скріншот поста (facebook.com/Юрий Верба)

До речі, в Одесі розгорається скандал через "купленого" пляжу.

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