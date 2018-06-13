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"Глупость безгранична": николаевские судьи уничтожили особняками пляж (фото)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 17:22
Фото: Особняки судей (facebook.com/Юрий Верба)
Фото: Особняки судей (facebook.com/Юрий Верба)

Соседний участок сильно размыло

Судьи Николаевского областного суда построили виллы прямо на общественном пляже, тем самым его уничтожив. Об этом сообщил геолог и эксперт по проблемам берегозащиты Юрий Верба на своей странице в Facebook.

Фото: Особняки судей (facebook.com/Юрий Верба)

"Море сразу показало свое отношение к этому безобразию – разрушило  им заборы и забросало роскошные газоны песком с обломками этих кирпичных заборов. Тогда наши грамотные судьи нашли предельно безграмотного проектировщика берегозащиты и теперь вместо пляжа имеем сплошной бетонный ящик с ракушкой там, где восстановить песчаный пляж было очень просто и с меньшими затратами. Плюс ко всему из-за такого вмешательства сильно размыло соседний участок берега к западу", - написал он.

 

Фото: Особняки судей (facebook.com/Юрий Верба)

"Как говорится, разум имеет предел, но глупость безгранична", - подытожил Верба.

 

Фото: Особняки судей (facebook.com/Юрий Верба)

Скриншот поста (facebook.com/Юрий Верба)

Кстати, в Одессе разгорается скандал из-за "купленного" пляжа.

Мужчина, который якобы арендовал территорию, угрожал отдыхающим, которые не платили ему за шезлонг. Об этом рассказала одесситка Екатерина Антонова.

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Теги: особняк, судьи, пляж
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