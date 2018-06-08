"Не уйдете – будет хуже": в Одессе разгорается скандал из-за "купленного" пляжа (видео)

"Директор" территории угрожал отдыхающим
В Одессе на пляже "Бали" ограничили бесплатные места для отдыхающих и местных жителей. Мужчина, который якобы арендовал территорию, угрожал отдыхающим, которые не платили ему за шезлонг. Об этом рассказала одесситка Екатерина Антонова на своей странице в соцсети Facebook. Она также опубликовала видео с заставленной шезлонгами территории.
"Пляж Бали… Директор бесплатного пляжа Антон сказал, что он арендовал песок. Выгонял людей с песка и ходил по подстилке в обуви, угрожал людям, что если не уйдут с его песка, то охрана расправится, и будет хуже", - пожаловалась она.
"На просьбу предъявить документ о том, что это его песок и пляж, отреагировал агрессивно", - отметила Антонова.
На видео одесситка упомянула, что для бесплатного посещения на пляже выделили около двух метров.
Видео: пляж в Одессе (facebook.com/Antonova Katya)
Скриншот поста (facebook.com/Antonova Katya)
Ситуацию прокомментировали пользователи сети:
"О! Была позавчера! 20 грн сдачи несли 2,5 часа... сказали: не наденете на руку браслет - уйдете... Мне пофиг: не надела, конечно... сдачу забрала на выходе. Хозяин - чмо и хам, однозначно тупорылый...".
"Как бы их поставить на место, чтобы людей не обижали? Идти в горсовет писать что-то или перенять опыт погромов?".
"Ведут себя очень по хамски... всю территорию заставили…".
"Вот дожились, уже и песок чей-то".
"На такой случай я ношу с собой распечатку с выпиской из закона Украины о пользовании муниципальными пляжами.... Там говорится о том,что пляжи все бесплатные. 30% должно быть в свободном пользовании".
"Чему вы удивляетесь, с прошлого года так на всех пляжах Одессы от поселка Котовского, в том числе пляж Ривьеры, до городских пляжей".
Скриншот комментариев (facebook.com/Antonova Katya)
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