"Не підете – буде гірше": в Одесі розгорається скандал через "куплений" пляж (відео)

"Директор" території погрожував відпочивальникам

В Одесі на пляжі "Балі" обмежили безкоштовні місця для відпочивальників і місцевих жителів. Чоловік, який нібито орендував територію, погрожував відпочивальникам, які не платили йому за шезлонг. Про це розповіла одеситка Катерина Антонова на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Вона також опублікувала відео з заставленої шезлонгами території.

"Пляж Балі... Директор безкоштовного пляжу Антон сказав, що він орендував пісок. Виганяв людей з піску і ходив по підстилці у взутті, погрожував людям, що якщо не підуть з його піску, то охорона розправиться, і буде гірше", - поскаржилася вона.

"На прохання пред'явити документ про те, що це його пісок і пляж, відреагував агресивно", - зазначила Антонова.

На відео одеситка згадала, що для безкоштовного відвідування на пляжі виділили близько двох метрів.

Відео: пляж в Одесі (facebook.com/Antonova Katya)

Скріншот поста (facebook.com/Antonova Katya)

Ситуацію прокоментували користувачі мережі:

"О! Була позавчора! 20 грн здачі несли 2,5 години... сказали: не надягнете на руку браслет - підете... Мені пофіг: не одягла, звичайно... решту забрала на виході. Господар - чмо і хам, однозначно тупорылый...".

"Як би їх поставити на місце, щоб людей не кривдили? Йти до міськради писати щось або перейняти досвід погромів?".

"Ведуть себе дуже по-хамськи... всю територію змусили...".

"От дожилися, вже і пісок чийсь".

"На такий випадок я ношу з собою роздруківку з випискою із закону України про користування муніципальними пляжами.... Там йдеться про те,що всі пляжі безкоштовні. 30% має бути у вільному користуванні".

"Чого ви дивуєтеся, з минулого року так на всіх пляжах Одеси від селища Котовського, в тому числі пляж Рів'єри, до міських пляжів".

Скріншот коментарів (facebook.com/Antonova Katya)

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