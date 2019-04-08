Гороскоп на день виборів: кому пощастить, а хто понесе збитки 21 квітня

Гороскоп на день виборів в 2019 році віщує гарний початок дня. Зірки кажуть, що в цей день можна буде побачити перспективи, на які раніше ніхто не звертав уваги. Але закінчення дня обіцяє бути складним і напруженим - вечір принесе втому і роздратування.

Астрологи радять не вступати в конфлікти й не розвивати вже розпочаті сварки в цей доленосний для України день.

Для Овнів цей день передвіщає рішення деяких фінансових питань. Зірки радять не робити спонтанні покупки 21 квітня, особливо це стосується придбань, що вимагають великих вкладень. На роботі все буде гладко, начальство вами цілком задоволене.

Тельцям астрологи прогнозують успіх у справах, але для цього вам доведеться значно потрудитися. Зірки радять вам обзавестися надійними помічниками, які зможуть підставити своє плече у скрутну хвилину, а також проконтролювати, щоб ви не допустили помилок.

Для Близнюків це не простий день, але й не безнадійний. Астрологи рекомендують набратися терпіння і вдатися до всіх можливих дипломатичних інструментів. Тільки тоді результат праці вас не розчарує, а навпаки - обрадує.

Вибори 2019 21 квітня - гороскоп для всіх знаків Зодіаку (фото: pixabay com)

Ракам зірки кажуть, що в професійній сфері від них мало що залежатиме. Це саме той день, коли вам варто прийняти те, що змінити не можна. Найрозумніше, що ви можете зробити - це пристосуватися до ситуації, тільки так ви зможете уникнути небажаних стресів.

Для Львів це не самий вдалий день. Сьогодні вам доведеться доводити оточуючим, що ви дійсно гідні займаного положення в суспільстві. Це вас буде вкрай ображати, оскільки ви звикли до того, що всі вірять у вашу непогрішність.

Дівам зірки радять зберігати спокій і дочекатися вечора. Події цього дня покажуть, наскільки правильними були рішення, прийняті в недавньому минулому. Від вас вимагається не робити зайвих рухів і зберігати спокій.

Вибори 2019 21 квітня - гороскоп для всіх знаків Зодіаку (фото: pixabay com)

Для Терезів цей день пов'язаний з невдачами - зірки обіцяють фінансові втрати, невдалі покупки та інвестиції. Заглянувши в гаманець, ви будете здивовані, що витрачаєте більше, ніж заробляєте. На роботі цей день не обіцяє особливих неприємностей - можливі цікаві ділові пропозиції.

Скорпіонам астрологи передрікають складний і напружений день. Ви залишитеся наодинці зі своїми проблемами, а оточуючі не будуть поспішати вам на допомогу. Сьогодні ви будете дуже критично ставитися до людей, помічати їх недоліки. Пам'ятайте, що вони точно так само можуть оцінювати і вас

Стрільцям радять продовжувати роботу над уже розпочатими проектами і рухатися по раніше обраному шляху. Не відволікайтеся на пропозицію оточуючих зайнятися чимось новим. Вам потрібно закінчити старі справи і тільки тоді приступати до реалізації наступних задумів.

Вибори 2019 21 квітня - гороскоп для всіх знаків Зодіаку (фото: pixabay com)

Козерогам на 21 квітня астрологи дають несподіваний прогноз. Зірки радять в цей день бути більш легковажними, не зациклюватися на вирішенні питання, що здається вам неймовірно складним. Розслабтеся, відволічіться ненадовго від проблеми і ви зрозумієте, що рішення перед вами.

Водоліям астрологи радять уникати поспіху і метушні у цей день. Зірки пророкують успіх у всіх починаннях, що вимагають акуратності і точності - складайте плани, пишіть звіти. А ось творча діяльність в цей день буде не на висоті - креативні ідеї навряд чи принесуть успіх.

Рибам в цей день слід бути обережними. Поки ви розслаблено почиваете на лаврах, недоброзичливці вже складають підступні плани. Можливо, вам доведеться звернутися до впливових друзів за підтримкою, але пам'ятайте, вони рано чи пізно зажадають оплати за надану послугу.

До речі, гороскоп удачі на тиждень 8-14 квітня віщує абсолютний успіх у всіх починаннях для декількох знаків Зодіаку.

Раніше ми публікували "гороскоп страхів": хто з знаків Зодіаку схильний до різного роду фобій.