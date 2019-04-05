Чого бояться різні знаки Зодіаку: гороскоп страхів

Гороскоп страхів - які знаки Зодіаку схильні до фобій (фото: pixabay.com)

Гороскоп страхів розповість, до яких страхів схильні ці представники зодіакального кола

Астрологи склали перелік з чотирьох знаків Зодіаку, які найбільш схильні до різного роду страхів. Представників цих знаків часто переслідують різного роду фобії: фінансова нестабільність, самотність, страх не сподобатися оточуючим та інші страхи.

Овен

Представники цього вогняного знаку всім своїм виглядом намагаються показати силу характеру і незалежність від чужої думки. Саме з цим і пов'язана їхня головна фобія - найбільше Овни бояться, що не зможуть досягти своєї мети. Вони піддаються побоюваннями, що все може звалитися одномоментно. Крім того, Овни побоюються самотності та бездіяльності.

Телець

Страхи Тельців ростуть разом з ними - чим старше вони стають, тим більшими страхами і комплексами обростають. Найголовніша їх фобія - втрата стабільності. Справжньою катастрофою Тельці вважають перспективу залишитися в повній самоті без засобів до існування. Крім того, вони відчувають страх перед новими знайомствами. Справа в тому, що в глибині душі вони вважають себе недостатньо цікавими, щоб мати багато друзів.

Гороскоп страхів - які знаки Зодіаку схильні до фобій (фото: pixabay.com)

Близнюки

Астрологи вважають, що Близнюки - єдині з усього зодіакального кола, хто позбавлений будь-яких комплексів. Але при цьому страхів у них предостатньо. Вони бояться втратити сенс життя, який полягає в улюбленій справі і близьких людях. Близнюки бояться самотності, їм постійно необхідно відчувати себе потрібними та корисними.

Рак

Раки - дуже закомплексовані особистості. Причому їх комплекси змінюють один одного буквально зі швидкістю світла. Сьогодні їм не подобається зовнішність, а вже завтра - те, як вони ведуть себе в суспільстві. Справа в тому, що Раки постійно бояться впасти в очах оточуючих, вони дуже бурхливо реагують на думку людей. Крім того, Раки бояться втратити фінансову стабільність. Вони бояться міняти що-небудь у своєму житті, оскільки важко переживають будь-які зміни.

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