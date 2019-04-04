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Знайдуть щастя: знаки Зодіаку, яким квітень принесе удачу

STYLERЖиття    04.04.2019 - 10:30
Знайдуть щастя: знаки Зодіаку, яким квітень принесе удачу
Знаки Зодіаку, яким квітень принесе щастя (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, яким квітень принесе щастя й удачу

Астрологи розповіли, що квітень буде позитивним для більшості знаків Зодіаку. Цей місяць принесе тепло та радість, а проблеми будуть вирішуватися поступово і розмірено. Однак названі п'ять знаків Зодіаку, яким другий весняний місяць принесе щастя.

Квітень для Овнів стане місяцем позитивних змін та вирішення важливих проблем. У цьому місяці Овни зможуть знайти спокій і щастя в особистому житті, а удача буде супроводжувати їм у всіх починаннях. Представники цього знаку зможуть просунутися по кар'єрних сходах, розширити свій авторитет і поліпшити фінансову ситуацію.

Леви прокинутися від зимової сплячки і почнуть впевнений рух вперед. Зірки обіцяють представникам цього знаку розширення спектру можливостей. Астрологи радять Левам поставити перед собою амбітні цілі, сформулювати плани і спрямувати сили на покращення свого життя у всіх сферах.

Знайдуть щастя: знаки Зодіаку, яким квітень принесе удачу

Знаки Зодіаку, які знайдуть щастя в квітні (pixabay.com)

Квітень подарує щастя Терезам. Астрологи радять представникам цього знаку взяти курс на позитивні думки і тоді всі справи будуть вирішуватися самі собою, потрібні знайомства відбудуться, а зірки надихнуть Терези на прогрес і рух уперед.

Стрільці можуть у квітні ризикувати у багатьох сферах життя і це обов'язково принесе їм удачу. Їх чекають вдалі збіги обставин, які будуть виникати самі собою і змінювати один одного. Представники цього знака зможу в квітні обійти всі невдачі і зайнятися тим, що їм по душі.

Для Водоліїв поєднання Сатурна, Нептуна і Венери приготувало абсолютне щастя. Квітень – підходящий місяць для того, щоб здійснити багато мрій. Астрологи радять представникам цього знаку йти за покликом свого серця, братися за амбітні цілі і будувати фундамент своєї долі на багато місяців вперед.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що астрологи назвали найнебезпечніші дні у квітні.

А також розповідали про те, що в силу вступив ретроградний Сатурн і пояснили, яким знакам Зодіаку варто побоюватися його негативного впливу.

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