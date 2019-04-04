Обретут счастье: знаки Зодиака, которым апрель принесет удачу

Знаки Зодиака, которым апрель принесет счастье (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым апрель принесет счастье и удачу

Астрологи рассказали, что апрель станет позитивным для большинства знаков Зодиака. Этот месяц принесет тепло и радость, а проблемы будут решаться постепенно и размеренно. Однако названы пять знаков Зодиака, которым второй весенний месяц принесет счастье.

Апрель для Овнов станет месяцем позитивных перемен и решения важных проблем. В этом месяце Овны смогут обрести покой и счастье в личной жизни, а удача будет сопутствовать им во всех начинаниях. Представители этого знака смогут продвинуться по карьерной лестнице, расширить свой авторитет и улучшить финансовую ситуацию.

Львы проснуться от зимней спячки и начнут уверенное движение вперед. Звезды сулят представителям этого знака расширение спектра возможностей. Астрологи советуют Львам поставить перед собой амбициозные цели, сформулировать планы и направить силы на улучшение своей жизни во всех сферах.

Знаки Зодиака, которые обретут счастье в апреле (pixabay.com)

Апрель подарит счастье Весам. Астрологи советуют представителям этого знака взять курс на позитивные мысли и тогда все дела будут решаться сами собой, нужные знакомства состоятся, а звезды вдохновят Весы на прогресс и движение вперед.

Стрельцы могут в апреле рисковать во многих сферах жизни и это обязательно принесет им удачу. Их ждут удачные стечения обстоятельств, которые будут возникать сами собой и сменять друг друга. Представители этого знака смогу в апреле обойти все неудачи и заняться тем, что им по душе.

Для Водолеев сочетание Сатурна, Нептуна и Венеры приготовило абсолютное счастье. Апрель – подходящий месяц для того, чтобы осуществить многие мечты. Астрологи советуют представителям этого знака следовать за зовом своего сердца, браться за амбициозные цели и строить фундамент своей судьбы на многие месяцы вперед.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астрологи назвали самые опасные дни в апреле.

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